Detuvieron a un joven en La Banda y recuperaron tres motos que tenían pedido de secuestro

El procedimiento se realizó mediante dos allanamientos simultáneos en los barrios Rincón e Independencia. El detenido, de 29 años, era investigado por distintos hechos delictivos.

11/09/2026

Un joven de 29 años fue detenido en La Banda durante dos allanamientos simultáneos, en el marco de una investigación por el robo de una motocicleta y otros hechos cometidos bajo la modalidad de sustracción en la vía pública.

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El operativo fue llevado adelante por efectivos del Departamento de Robo y Hurto Banda, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, luego de una investigación iniciada a partir de la denuncia realizada por una mujer de 57 años.

La damnificada había denunciado que el pasado 27 de julio desconocidos ingresaron a su domicilio del barrio 25 de Mayo y se llevaron una Motomel Blitz, que se encontraba en la parte trasera de la propiedad.

A partir de esa denuncia, los investigadores comenzaron a reunir información y lograron establecer una posible vinculación del sospechoso con otros episodios delictivos registrados en la ciudad.

Para avanzar en la identificación, los efectivos realizaron relevamientos de cámaras de seguridad, entrevistas con vecinos y distintas tareas de campo, hasta reunir elementos que permitieron individualizar al presunto autor.

Con las pruebas incorporadas a la causa, la Jueza de Control y Garantías autorizó los procedimientos de allanamiento, secuestro y detención.

Los operativos se concretaron de manera simultánea en dos inmuebles ubicados en los barrios Rincón e Independencia. En uno de ellos, los policías lograron detener al joven de 29 años, con domicilio en el barrio 25 de Mayo.

Durante los registros, además, fueron recuperadas tres motocicletas que contaban con pedido de secuestro: una Yamaha YBR de color negro, una Gilera Smash de 110 cc y una Motomel Blitz, esta última reconocida como el rodado denunciado por la mujer.

Los tres vehículos se encontraban sin sus respectivos dominios colocados y fueron trasladados para quedar a disposición de la Justicia.

El sospechoso permanece alojado en una dependencia policial en calidad de detenido, mientras que los rodados recuperados serán sometidos a las pericias correspondientes por parte de la División Criminalística antes de avanzar con su restitución a los legítimos propietarios.