En un show de goles, Independiente Rivadavia se quedó con un triunfazo ante Aldosivi

La Lepra mendocina se impuso por 4 a 3 ante el Tiburón en el Estadio Bautista Gargantini por la novena fecha del Torneo Clausura.

12/09/2026

Independiente Rivadavia aprovechó la oportunidad y se subió a lo más alto de la Tabla Anual. La Lepra derrotó 4-3 a Aldosivi, llegó a 48 puntos y desplazó a Vélez, que había empatado. Así, el equipo mendocino quedó tres unidades por encima del Fortín y dos por delante de Argentinos Juniors, que todavía puede recuperar el liderazgo cuando enfrente a Gimnasia.

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El partido tuvo la misma intensidad que marca la actualidad de ambos equipos. Gonzalo Ríos puso el 1-0 para Independiente Rivadavia a los 10 minutos, pero apenas dos minutos después Fernández igualó para Aldosivi. La Lepra no sintió el golpe y respondió rápidamente: Florentín apareció de cabeza y marcó el 2-1. El Tiburón reclamó una falta en la jugada, pero Darío Herrera revisó la acción en el VAR y confirmó el tanto.

Independiente Rivadavia volvió a golpear antes del descanso. Cordero tocó la pelota con la mano dentro del área y Herrera, tras ser llamado por el VAR, sancionó penal. Arce se hizo cargo de la ejecución y sacó un remate fuerte para establecer el 3-1. La Lepra había recibido el empate y respondió con dos goles, una muestra de la contundencia que le permitió alcanzar la cima.

En el segundo tiempo, Aldosivi intentó reaccionar y volvió a ponerse en partido con el descuento de Pata Castro, que marcó el 3-2. Sin embargo, Independiente Rivadavia volvió a sacar ventaja con otro tanto de Arce, que puso el 4-2 y parecía sentenciar el encuentro. Pombo, a los 47 minutos, marcó el 4-3 y le puso suspenso al cierre, aunque la Lepra consiguió sostener la ventaja.

Con este triunfo, Independiente Rivadavia llegó a 48 puntos y quedó como único líder de la Tabla Anual. Vélez marcha segundo, a tres unidades, mientras que Argentinos está a dos y tendrá la posibilidad de recuperar el primer lugar. En el otro extremo, Aldosivi sigue último, en una realidad completamente diferente a la del equipo mendocino.