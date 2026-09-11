En la previa a sus duelos coperos, Estudiantes sumó tres puntos clave ante Platense en La Plata

El Pincha se quedó con el duelo por 2 a 1 ante el Calamar en el Estadio Jorge Luis Hirsch, por la novena fecha del Torneo Clausura.

12/09/2026

Estudiantes consiguió un triunfo agónico ante Platense y volvió a festejar en un partido que parecía terminar en empate. Cuando el 1-1 ya se encaminaba a ser definitivo, apareció Guido Carrillo, quien había ingresado en el tramo final, para empalmar un remate de derecha y darle al Pincha una victoria clave por 2-1 en el Jorge Luis Hirschi.

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Con ambos equipos pensando también en sus compromisos internacionales, Cacique Medina decidió preservar a varios de sus habituales titulares y cambió a nueve de los once futbolistas que habían disputado la ida ante Corinthians. Del otro lado, Martín Palermo realizó una rotación más moderada después de la derrota 2-0 ante Fluminense, con la intención de no descuidar el campeonato y llegar con vida a la revancha ante el conjunto brasileño.

En una jornada gris y con llovizna, los dos equipos apostaron por el juego ofensivo y ofrecieron un encuentro entretenido. Estudiantes golpeó primero con una buena combinación: Gabriel Neves encontró un espacio, Cetré metió el centro y Matías Gaich aprovechó una floja respuesta defensiva de Platense para vencer a Cozzani y poner el 1-0.

El Calamar reaccionó rápidamente y encontró el empate. Togni lanzó el centro desde la izquierda, Lencina peinó la pelota y Mainero apareció para sacar un derechazo cruzado ante una defensa de Estudiantes que no pudo sostener la marca. El 1-1 dejó el partido abierto y con los dos equipos buscando el arco rival.

En el segundo tiempo, los cambios le dieron inicialmente mayor energía al Pincha. Cozzani fue clave para mantener el empate con dos buenas intervenciones: primero ante un zurdazo de Neves y después frente a una corrida de Tobio Burgos, quien había recibido un gran pase largo de Núñez. Con el correr de los minutos, Platense se acomodó y terminó dejando una mejor imagen.

Pero cuando el empate parecía sellado, apareció el goleador de raza. Guido Carrillo recibió en el tramo final, empalmó de derecha y marcó el 2-1 para desatar la locura de los hinchas de Estudiantes. El Pincha sumó tres puntos de oro para mantenerse en la pelea por el top 8 del Torneo Clausura y, además, llegará con un envión anímico importante a Brasil, donde buscará ante Corinthians el pase a las semifinales de la Copa Libertadores.