Accidente de tránsito en ruta 323 provoca lesiones en Santa Rosa de Leales

Un accidente de tránsito en la Ruta Provincial 323 a la altura del INTA dejó un conductor herido que fue trasladado al hospital zonal para recibir atención médica.

12/09/2026

En la tarde del viernes, un accidente de tránsito ocurrió en la Ruta Provincial 323, específicamente a la altura del acceso a la estación experimental del INTA, lo que generó un despliegue de personal policial y de emergencias en la zona. El siniestro, que tuvo lugar alrededor de las 19:40, involucró un automóvil particular que colisionó contra un transporte de carga pesada, dejando como resultado un conductor herido que fue trasladado al hospital zonal.

Según los informes preliminares, el choque se produjo cuando un camión Mercedes Benz que circulaba en dirección Este a Oeste fue embestido desde atrás por un Chevrolet Corsa Classic. El conductor del camión, un vecino de Santa Rosa de Leales de 33 años, no resultó herido, mientras que el conductor del vehículo de menor porte, identificado como Martín Pablo Avellaneda, de 44 años y oriundo de Bella Vista, sufrió golpes significativos debido al impacto.

Tras el accidente, efectivos de la Comisaría de Santa Rosa de Leales llegaron al lugar a las 19:50 para señalizar la vía y evaluar las consecuencias del choque. La rápida acción de los servicios de emergencia fue crucial, ya que una unidad médica se movilizó de inmediato para proporcionar atención al damnificado y proceder con su traslado al Hospital de Santa Rosa de Leales para realizar los estudios diagnósticos necesarios.

Las circunstancias que llevaron a esta colisión aún están bajo investigación. La Unidad Fiscal Criminal del CJC se encargará de determinar las causas del accidente, mientras que peritos de la Policía de Tucumán trabajaron en la recolección de evidencias mediante tomas fotográficas y planimétricas en el lugar del siniestro.

Este incidente pone de relieve la importancia de la seguridad vial en rutas provinciales, donde los accidentes de tráfico pueden tener consecuencias graves. Las autoridades instan a los conductores a mantener la precaución y respetar las normas de tránsito para evitar situaciones de riesgo en las carreteras.

La comunidad de Santa Rosa de Leales ha manifestado su preocupación por la seguridad en las rutas, especialmente en sectores donde la circulación de camiones pesados es frecuente. Las autoridades locales están llevando a cabo campañas de concientización para educar a los conductores sobre la importancia de la prevención de accidentes y el respeto a las señales de tráfico.