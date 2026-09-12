Termas de Río Hondo bajo chubascos: pronóstico variable para hoy Sábado 12 de septiembre de 2026

Los termenses deben estar preparados para un fin de semana marcado por la inestabilidad climática. Hoy se prevén chubascos ligeros y temperaturas frescas.

Hoy 08:02

En el día de hoy, los termenses se enfrentarán a un clima marcado por chubascos ligeros que afectarán la región de Termas de Río Hondo. La temperatura actual se sitúa en 14.7 °C, con una sensación térmica de 12.1 °C.

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La humedad en el ambiente alcanza un 69%, lo que contribuye a una sensación de frescura en la mañana. El viento sopla desde el suroeste a 12.6 km/h, lo que añade un toque adicional de frescura al clima.

De acuerdo a los pronósticos, para hoy se espera lluvia irregular en las cercanías, con temperaturas que oscilarán entre los 7.8 °C de mínima y los 18.9 °C de máxima. Los termenses deberán estar atentos a las condiciones cambiantes a lo largo del día.

El domingo 13 de septiembre, el clima continuará inestable con chubasco ligero y temperaturas que van desde los 6.9 °C hasta los 8.2 °C. Un día fresco que invitará a buscar refugio en lugares cálidos.

Finalmente, el lunes 14 de septiembre se anticipa un día cubierto, con mínimas de 7.4 °C y máximas que llegarán a los 15.8 °C. Las condiciones climáticas invitan a los termenses a prepararse para un inicio de semana fresco y lluvioso.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.