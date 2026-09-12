Boca acelera por Matías Galarza y trabaja a contrarreloj para incorporarlo

El Xeneize ofreció cuatro millones de dólares por el 80% del pase del mediocampista de Talleres.

12/09/2026

Boca no se retiró del mercado de pases y aceleró por Matías Galarza. Luego de la venta de Kevin Zenón, el Xeneize realizó una oferta de cuatro millones de dólares por el 80% de los derechos económicos del mediocampista de Talleres y busca llegar a un acuerdo antes de que finalice el plazo para incorporar.

La salida de Zenón modificó los planes del cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena, que perdió una alternativa habitual para el mediocampo. Si bien Galarza tiene características diferentes, es un futbolista que interesa y podría sumarse a una zona en la que Boca ya cuenta con Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte y Williams Alarcón.

El interés por Galarza, de todos modos, no es nuevo. En 2024, antes de que Talleres comprara al futbolista a Genk, Boca había realizado una oferta de tres millones de dólares por la mitad de los derechos económicos. En aquella oportunidad, el club belga consideró insuficiente la propuesta y la operación no avanzó.

Ahora, el escenario es diferente. Por la venta de Zenón, las arcas de Boca recibieron 4,8 millones de dólares, mientras que la lesión de Tomás Aranda le permitió al Xeneize liberar un cupo para incorporar. Sin embargo, ese permiso tiene fecha de vencimiento: Boca puede utilizarlo hasta este lunes y solamente para sumar futbolistas que actúen en el fútbol argentino o que estén libres desde antes del 2 de septiembre de 2026.

Mientras tanto, Galarza es una pieza importante para Talleres, pese al complicado presente del equipo, que marcha último en la Zona A. El mediocampista disputó los 27 partidos que el conjunto cordobés jugó en el año, aunque viene de ser expulsado ante San Lorenzo y por ese motivo no fue convocado para el partido frente a Unión. Boca, por su parte, deberá resolver la negociación a contrarreloj si pretende concretar su llegada.