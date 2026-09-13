Joven de Chaco acusada de homicidio recibirá tratamiento psicológico

Victoria Cantero, joven de 25 años acusada de homicidio en Chaco, recibirá tratamiento psicológico tras ser evaluada por especialistas debido a su estado de salud mental.

Hoy 03:32

Victoria Cantero, de 25 años, se encuentra actualmente detenida y acusada del homicidio de su pareja, Julián Álvarez Guardia, en Chaco. La joven deberá someterse a un tratamiento psicológico y recibir medicación, según lo dispuesto por la Justicia tras una evaluación realizada por especialistas del área de Salud Mental del Hospital Julio C. Perrando. Esta intervención médica fue solicitada por la defensa de Cantero a través de un hábeas corpus, argumentando la necesidad de atención especializada debido al deterioro emocional de la joven durante su detención.

De acuerdo con el informe elaborado por los profesionales, Cantero presenta antecedentes de atención en salud mental desde los 18 años, habiendo recibido tratamiento y medicación en el pasado. En la evaluación más reciente, los especialistas indicaron que, a pesar de que la joven se encontraba lúcida y orientada, presentó un marcado cuadro de angustia y llanto, que disminuyó tras recibir contención emocional.

Los profesionales también identificaron síntomas compatibles con ansiedad, que incluyen dificultad para respirar, temblores, dolores de cabeza intensos, insomnio, falta de apetito y episodios de vómitos. Ante este cuadro, los expertos recomendaron un tratamiento farmacológico que incluye clonazepam, así como el inicio de una terapia psicoterapéutica. Asimismo, se programó una nueva evaluación para el viernes 18 de septiembre en el mismo hospital.

El informe médico también menciona que Cantero recibió atención psiquiátrica en la Clínica San Gabriel de Resistencia, donde fue asistida por un cuadro de depresión. Esta evaluación se llevó a cabo a raíz de la solicitud formulada por los abogados Celeste Segovia y Luis Rodrigo Maidana Ladu, quienes presentaron un hábeas corpus para garantizar la atención psiquiátrica de su defendida. La jueza de garantías subrogante, María Belén Chapresto, atendió la solicitud y ordenó el traslado de Cantero al hospital.

Desde la defensa, se ha manifestado que Cantero cuenta con antecedentes de problemas de salud mental y que su estado emocional ha empeorado durante su privación de libertad. Se enfatizó que el pedido de tratamiento estaba dirigido exclusivamente a asegurar la asistencia especializada que la joven necesita en este momento crítico.

Cantero se encuentra actualmente bajo prisión preventiva en la Comisaría Undécima del barrio Provincias Unidas, y está imputada por el homicidio agravado por el vínculo de Julián Álvarez Guardia, ocurrido el 2 de agosto en una vivienda del barrio 120 Viviendas CGT. La investigación la considera como la única imputada en el caso.

La relación entre Cantero y Álvarez Guardia se había mantenido durante aproximadamente dos años y medio. La defensa argumenta que la joven fue víctima de violencia de género y busca presentar elementos que permitan esclarecer las circunstancias que rodearon el trágico hecho. La causa continúa avanzando y está prevista una audiencia en octubre ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. En caso de ser condenada por un tribunal de jurados, el delito que se le imputa podría conllevar una pena de prisión perpetua.