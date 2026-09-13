Consejos para detectar promociones trampa y ahorrar dinero

En el último año, se han reportado un aumento del 30% en las denuncias por publicidad engañosa en Argentina, lo que destaca la importancia de aprender a identificar ofertas trampa. Con algunos consejos prácticos, los consumidores pueden protegerse de fraudes y ahorrar dinero en sus compras.

Hoy 06:12

En el contexto de temas varios, es crucial aprender a detectar ofertas trampa que pueden aparecer en el mercado argentino. Según la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, en 2022 hubo un incremento notable en las denuncias por publicidad engañosa, lo que pone de relieve el riesgo que enfrentan los consumidores al realizar compras.

Una de las estrategias más efectivas para identificar ofertas engañosas es comparar precios en diferentes establecimientos. Muchas veces, los comercios inflan el precio original antes de aplicar un descuento, haciendo parecer que el ahorro es mayor del que realmente es.

Además, es fundamental leer atentamente las condiciones de la oferta. A menudo, las promociones tienen restricciones ocultas, como fechas límite o limitaciones en la cantidad de productos disponibles, que pueden afectar la posibilidad de aprovechar la supuesta oferta.

También se recomienda investigar la reputación del vendedor. Las plataformas de compra en línea suelen tener reseñas y calificaciones que pueden ayudar a los consumidores a identificar si han tenido experiencias negativas con determinadas ofertas o negocios.

Otro aspecto importante es verificar si el descuento ofrecido es real. Comparar el precio con el de otros vendedores y consultar sitios web especializados en seguimiento de precios puede brindar una perspectiva clara sobre si la oferta es genuina o no.

Finalmente, mantenerse informado sobre las prácticas comerciales y las leyes de protección al consumidor es vital. Conocer sus derechos permite a los consumidores actuar de manera más segura y efectiva ante situaciones de fraude, además de fomentar un mercado más transparente.