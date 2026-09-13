Gladys La Bomba Tucumana sorprendió a Juana Viale al revelar que quiere dejar la música por la política

La cantante habló sobre sus proyectos a futuro durante la “mesaza” y contó que analiza dar un giro inesperado a su carrera.

13/09/2026

Gladys La Bomba Tucumana sorprendió al contar que está dispuesta a dejar la música para dedicarse a la política. La artista habló de sus planes a futuro y aseguró que hoy se siente preparada para asumir un nuevo desafío.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La cantante fue una de las invitadas en La noche de Mirtha (eltrece) de este sábado, programa que estuvo conducido por Juana Viale en medio de la internación de Mirtha Legrand.

Durante la “mesaza”, la conductora quiso saber si Gladys aceptaría ocupar algún cargo político y recibió una respuesta que la tomó por sorpresa.

“Alguna cosa voy a intentar hacer. Estuve en política, pero sabía que no iba a poder dedicarme por completo y hoy sí siento que estoy preparada”, aseguró la artista.

Al explicar qué la motiva a pensar en ese camino, Gladys destacó especialmente su interés por las cuestiones sociales y por mantener un contacto cercano con las personas.

“Me gusta mucho la parte social, estar más cerca de la gente y, yo vivo una realidad totalmente diferente a algunos políticos que están acomodados, yo vivo en el mundo real de la vida. Soy una ciudadana de a pie”, dijo.

La cantante también hizo referencia a su propia historia y a los años que lleva trabajando para construir su carrera: “Yo soy una persona humilde, de laburo. Toda mi vida trabajé, hace 45 años que me dedico a la música y nunca pude tener una cartera de verdad, de marca. Yo vivo bien, dentro de lo normal, mejor que otra gente a la que me gustaría ayudar”.

Pero fue al explicar hasta dónde estaría dispuesta a llegar para involucrarse en política que Gladys hizo una inesperada revelación. La cantante planteó la posibilidad de tomar una decisión importante respecto de su carrera musical para poder dedicarse de lleno a ese nuevo camino.

“Si yo me meto de lleno, lo haría y dejaría la música. Me retiraría para devolverle a la gente y estar cerca”, afirmó ante la mirada de Juana Viale y el resto de los invitados.