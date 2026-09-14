La emoción de Kaley Cuoco al recordar a John Ritter: "Sentí que había perdido a mi papá"

La actriz homenajeó a su padre televisivo durante la gala anual de la John Ritter Foundation for Aortic Health y recordó el vínculo que construyeron durante 8 Simple Rules, serie que protagonizaron hasta la muerte del actor en 2003.

Hoy 07:58

Kaley Cuoco recordó con emoción a John Ritter durante la gala anual de la John Ritter Foundation for Aortic Health, donde habló sobre el profundo impacto que tuvo en su vida y en su carrera la muerte del actor, ocurrida en 2003.

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Cuoco tenía apenas 16 años cuando conoció a Ritter y comenzó a trabajar junto a él en 8 Simple Rules, donde interpretaba a su hija. La actriz recordó que, desde el comienzo, el actor se convirtió en una figura fundamental para ella, tanto dentro como fuera del set.

Ritter murió a los 54 años a causa de una disección aórtica torácica. Su fallecimiento ocurrió mientras la serie se encontraba en producción y marcó profundamente a Cuoco, quien describió aquel momento como “uno de los peores días” de su vida.

“Sentí que había perdido a mi papá”, recordó la actriz, quien también definió a Ritter como “la estrella del norte de mi carrera” y destacó la influencia que tuvo en su formación profesional y personal.

Durante la gala, Cuoco volvió a compartir recuerdos de los años que trabajaron juntos. Entre ellos, mencionó una de las primeras veces que recibió un consejo del actor, relacionado con una prenda que llevaba puesta: “No vuelvas a usar eso nunca más”, le había dicho Ritter, en un gesto que quedó grabado en su memoria.

La ceremonia reunió además a distintas figuras vinculadas con la trayectoria de Ritter y con la concientización sobre las enfermedades de la aorta. La fundación que lleva su nombre trabaja para promover la detección temprana y el tratamiento de las disecciones aórticas, una emergencia médica que provoca unas 20.000 disecciones al año en Estados Unidos.

El encuentro también contó con una reunión de integrantes de Wings y con el anuncio de Joyce DeWitt, quien comunicó una gira relacionada con Three’s Company, otra de las series emblemáticas de Ritter.