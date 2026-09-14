La cuenta de Nicolás Maduro en X agradeció el apoyo a su esposa Cilia Flores

La mujer del dictador solicitó el beneficio de prisión domiciliaria la semana pasada debido a sus problemas cardíacos. Desde el perfil de Maduro agradecieron la solidaridad y apoyo que le hicieron llegar.

Hoy 08:09

Mientras ambos siguen presos en Brooklyn, la cuenta en X del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro agradeció el apoyo que le expresaron a su esposa, Cilia Flores, luego de que por problemas de salud ella haya solicitado el traslado a un departamento de Manhattan para cumplir con el arresto domiciliario hasta el comienzo del juicio.

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"Queremos agradecer de manera muy especial las expresiones de comprensión, solidaridad y apoyo que le han hecho llegar a ella en este momento en que tanto las necesita, para lograr superar los problemas de salud que ustedes han conocido", reza el escrito publicado en la red social X.

El mensaje fue fechado en Nueva York, donde Maduro se encuentra detenido junto a su esposa desde enero, cuando fueron capturados por militares de Estados Unidos en Caracas.

A su vez, desde la cuenta le piden a la población orar para que todo el "amor se convierta pronto en salud, vida y libertad".

"Sigan con amor, alegría y honestidad, construyendo la fuerza para garantizar los caminos libres de nuestra Patria. Cilia y yo los abrazamos por ahora y para siempre. Ustedes son la juventud eterna que se alimenta de sus logros diarios y de su fuerza solidaria. Que Dios bendiga a nuestra juventud por siempre", finalizó el mensaje.

El pedido de Cilia Flores, la mujer de Nicolás Maduro

La mujer de 69 años le solicitó a la Justicia por vía de sus abogados Mark Donnelly y Andrés Sanchez que se le permita salir de la prisión federal de Brooklyn para ser trasladada a una vivienda dentro de un complejo de Manhattan para mejorar su salud y esperar el juicio, que arrancaría en junio de 2027.

Los abogados afirmaron que Flores vivió durante años con un prolapso de la válvula mitral, pero que desde su arresto no pudo recibir una inyección mensual necesaria para controlar la afección.

Los médicos le recomendaron a Flores que se someta a un cateterismo cardíaco, lo que podría derivar en procedimientos adicionales, afirmaron los abogados.

En caso de que eso ocurra, “necesitará tiempo adecuado para recuperarse de cualquier procedimiento en un entorno propicio para restablecer su salud”, añadió su equipo legal.