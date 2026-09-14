Termas de Río Hondo enfrenta un día cubierto: clima variable para hoy Lunes 14 de septiembre de 2026

Hoy, los termenses se encontrarán con un clima cubierto y temperaturas frescas. Se anticipa un pronóstico variable para los próximos días.

Hoy 08:01

En la jornada de hoy, los termenses se despertaron con un clima cubierto y temperaturas que rondan los 6.6 °C, con una sensación térmica de 4.8 °C. La humedad en el aire se mantiene alta, alcanzando el 82%, lo que contribuye a la sensación de frío en la región.

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Para el día de hoy, se prevén lluvias irregulares en las cercanías, con temperaturas que oscilarán entre los 6 °C de mínima y los 13.4 °C de máxima. Esto significa que los termenses deberán estar preparados con paraguas y abrigos para enfrentar la inestabilidad climática.

La situación mejorará ligeramente mañana, ya que se espera un día soleado con temperaturas que irán desde los 10.3 °C hasta alcanzar los 21 °C. Los termenses podrán disfrutar de una jornada más cálida, ideal para actividades al aire libre.

El miércoles también se presentará con un clima soleado, donde las temperaturas mínimas serán de 13.8 °C y las máximas podrían llegar a los 25.1 °C. Este cambio en el clima puede alentar a los termenses a aprovechar el sol y salir a disfrutar de la naturaleza.

Actualmente, el viento sopla a 3.6 km/h desde el noreste, lo que añade un leve frescor a la mañana. A medida que avanza la semana, se espera que el clima mejore notablemente, aunque hoy los termenses deben estar preparados para la lluvia y las temperaturas frescas que marcarán el inicio de la semana.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.