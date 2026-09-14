El Gobierno designó a Sebastián Torrillas como nuevo funcionario de la Jefatura de Gabinete

El magíster fue nombrado subsecretario de Gestión Administrativa de Innovación, Ciencia y Tecnología. La designación fue oficializada mediante el Decreto 984/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Hoy 08:01

El Gobierno nacional designó a Sebastián Mario Torrillas como nuevo subsecretario de Gestión Administrativa de Innovación, Ciencia y Tecnología, dentro de la estructura de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

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La decisión quedó formalizada este lunes a través del Decreto 984/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y publicado en el Boletín Oficial.

De acuerdo con la normativa, Torrillas quedará al frente de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación, Ciencia y Tecnología, dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Vicejefatura de Gabinete.

El decreto establece: “Desígnase en el cargo de Subsecretario de Gestión Administrativa de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Vicejefatura de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros al magíster Sebastián Mario Torrillas”.

Diego Nelli dejó el cargo

En la misma resolución, el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia presentada por el contador público Diego Alejandro Nelli, quien hasta ahora ocupaba ese puesto.

El Gobierno agradeció al funcionario saliente por “los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.

De esta manera, Torrillas reemplazará a Nelli y asumirá la conducción administrativa del área de Innovación, Ciencia y Tecnología dentro de la Jefatura de Gabinete.