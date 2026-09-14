La sorprendente racha de Huracán contra los grandes antes de visitar a River

El Globo atraviesa un buen momento y llega al Monumental con un registro que pocos esperaban frente a los equipos más importantes del fútbol argentino.

Hoy 08:02

Huracán atraviesa una racha notable ante los denominados cinco grandes y llegará al Monumental el sábado para enfrentar a River con un antecedente que alimenta todavía más la expectativa.

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El triunfo 2-1 sobre Racing, conseguido este domingo en el Tomás Adolfo Ducó por la novena fecha del Torneo Clausura, le permitió al Globo extender su gran registro: solo perdió tres de sus últimos 23 partidos frente a Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo.

La racha comenzó el 30 de septiembre de 2023, cuando Huracán empató 1-1 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Desde entonces, el Globo se mantuvo invicto frente a su clásico rival, con tres triunfos y cuatro empates.

También conserva un buen historial reciente ante Independiente, al que enfrentó tres veces durante este período: empató dos y ganó uno, además de eliminarlo por penales en las semifinales del Apertura 2025.

Las únicas tres derrotas

Los únicos tropiezos de Huracán en estos 23 encuentros fueron ante Boca, Racing y River.

El Xeneize lo derrotó 2-1 en La Bombonera en febrero de 2025, mientras que Racing se impuso 2-0 en el Ducó en septiembre de ese mismo año.

La tercera caída fue justamente ante River, que ganó 2-1 en Parque Patricios en marzo de 2026, en el debut de Eduardo Coudet.

Desde entonces, el Globo consiguió tres victorias consecutivas frente a los grandes: derrotó 3-2 a Boca en La Bombonera por los octavos del Apertura 2026 y luego superó 2-0 a San Lorenzo y 2-1 a Racing, ambos por el actual Clausura.

Ahora, la racha tendrá una nueva prueba de fuego: Huracán visitará a River en el Monumental.

Los últimos 23 partidos de Huracán contra los grandes