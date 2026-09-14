Platense va por una remontada histórica ante Fluminense soñando con las semis de la Libertadores

El Calamar recibe este martes al conjunto brasileño con la obligación de dar vuelta el 0-2 de la ida. El partido comenzará a las 19 y podrá verse por Canal 7 Satelital de Santiago del Estero.

Hoy 07:00

Platense afrontará este martes una de las noches más importantes de su historia internacional. Desde las 19, el Calamar recibirá a Fluminense en el Estadio Ciudad de Vicente López por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con la misión de revertir el 0-2 sufrido en el Maracaná.

El equipo dirigido por Martín Palermo sabe que necesita una remontada para meterse entre los cuatro mejores del continente, pero tiene antecedentes argentinos a los cuales aferrarse. Siete equipos de nuestro país lograron dar vuelta una serie después de perder la ida por dos goles o más como visitantes. El último fue Racing en 2023, cuando cayó 4-2 ante Atlético Nacional y luego ganó 3-0 en Avellaneda.

Platense necesita transformar sus llegadas en goles

La derrota en Río de Janeiro dejó una particularidad: Platense terminó con 13 remates contra apenas cuatro de Fluminense, aunque solamente uno de esos disparos fue al arco.

El Calamar también completó 162 pases hacia el tercio final, su mejor registro en la presente Libertadores. El desafío para la revancha será transformar ese volumen ofensivo en situaciones concretas y, sobre todo, en goles.

En los octavos de final, Platense ya demostró que puede sobreponerse a una serie complicada al eliminar a Coquimbo Unido por penales. Ahora deberá buscar una hazaña todavía mayor ante un Fluminense que llega con dos goles de ventaja.

Fluminense también tiene antecedentes

El conjunto brasileño ganó la ida por dos goles en cuatro oportunidades anteriores en la Libertadores. En dos avanzó de ronda y en las otras dos terminó eliminado.

Además, Fluminense llega invicto desde la llegada de Marcão, quien asumió en agosto y acumula seis partidos sin derrotas.

El equipo brasileño tendrá como principal objetivo administrar la ventaja conseguida en el Maracaná y evitar que Platense encuentre rápidamente el gol que le permita meterse nuevamente en la serie.

Platense vs. Fluminense: todos los datos

Día: martes 15 de septiembre

Hora: 19.00

Estadio: Ciudad de Vicente López

Árbitro: Cristian Garay (Chile)

VAR: Juan Sepúlveda (Chile)

TV: Canal 7 Satelital de Santiago del Estero