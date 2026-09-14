Clausura: así quedaron los playoffs después de la fecha 9

La fase regular llegó a la mitad del camino y todavía quedan siete fechas para definir a los 16 equipos que jugarán por el título. Instituto y Argentinos aparecen como líderes de sus zonas, mientras que River y Boca hoy tendrían cruces complicados.

14/09/2026

Terminó la novena fecha del Torneo Clausura y ya quedó definida una foto de cómo serían los playoffs si la fase regular terminara hoy. Todavía quedan siete jornadas por disputar, por lo que las posiciones pueden cambiar mucho antes de conocer a los 16 clasificados.

El formato establece que los equipos se cruzarán entre zonas: el primero de una zona enfrentará al octavo de la otra, el segundo al séptimo, el tercero al sexto y el cuarto al quinto. Además, el equipo mejor ubicado será local en cada instancia a partido único, mientras que la final se disputará en cancha neutral.

Así serían los octavos de final

Llave 1

Instituto (1° Zona A) vs. Atlético Tucumán (8° Zona B)

Argentinos (1° Zona B) vs. Unión (8° Zona A)

Vélez (2° Zona A) vs. River (7° Zona B)

Sarmiento (2° Zona B) vs. Lanús (7° Zona A)

Llave 2

Defensa y Justicia (3° Zona A) vs. Belgrano (6° Zona B)

Gimnasia de La Plata (3° Zona B) vs. Independiente (6° Zona A)

Gimnasia de Mendoza (4° Zona A) vs. Independiente Rivadavia (5° Zona B)

Rosario Central (4° Zona B) vs. Boca (5° Zona A)

Así, si no hubiera modificaciones en las siete fechas restantes, algunos de los grandes tendrían desafíos importantes. River debería visitar a Vélez, mientras que Boca tendría que enfrentar a Rosario Central como visitante. Independiente, por su parte, se mediría con Gimnasia de La Plata.

Cómo se jugarán los playoffs

Los octavos, cuartos de final y semifinales se disputarán a partido único, con ventaja de localía para el equipo que haya terminado mejor ubicado en la fase de zonas. La definición del torneo será también a un solo partido, pero en una sede neutral que será determinada por AFA o la Liga Profesional.

Los cruces de cuartos de final quedarían establecidos de la siguiente manera:

C1: ganador del Partido 1 vs. ganador del Partido 8.

ganador del Partido 1 vs. ganador del Partido 8. C2: ganador del Partido 2 vs. ganador del Partido 7.

ganador del Partido 2 vs. ganador del Partido 7. C3: ganador del Partido 3 vs. ganador del Partido 6.

ganador del Partido 3 vs. ganador del Partido 6. C4: ganador del Partido 4 vs. ganador del Partido 5.

En semifinales, el ganador de C1 enfrentará al ganador de C4, mientras que el vencedor de C2 se medirá con el ganador de C3.

En caso de empate durante los 90 minutos en cualquiera de las instancias, habrá tiempo suplementario de dos períodos de 15 minutos. Si la igualdad persiste, el ganador se definirá mediante penales.

¿Cómo se define un empate en puntos?

La Liga Profesional establece una serie de criterios para ordenar a los equipos que terminen igualados en puntos. Primero se tendrá en cuenta la diferencia de gol, luego la cantidad de goles a favor y posteriormente la tabla entre los equipos involucrados.

Si la igualdad continúa, se considerarán los puntos obtenidos entre sí, la diferencia de gol y los goles a favor en esos enfrentamientos. Luego aparece la ubicación en la Tabla General de Fair Play 2026 y, si todos los criterios resultan iguales, se realizará un sorteo en el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional.

Con siete fechas todavía por jugar, la pelea por los playoffs está completamente abierta y las posiciones pueden modificar por completo los cruces que hoy aparecen en el cuadro.