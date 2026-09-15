“Santiago es la puerta de la genética hacia el norte”: Machado resaltó el rol de la provincia en el inicio de la ExpoBRA 2026

El ministro de Producción dialogó con Radio Panorama y destacó el crecimiento de la ganadería santiagueña, el potencial de las cabañas locales y el posicionamiento de la provincia como un punto estratégico para el desarrollo bovino del norte argentino.

Hoy 08:34

Este martes 15 de septiembre arranca la 19ª edición de la ExpoBRA 2026, uno de los encuentros ganaderos más importantes del país, que se desarrollará hasta el jueves 17 en el Vivero San Carlos de La Banda. En la previa de la apertura, el ministro de Producción de Santiago del Estero, Néstor Machado, dialogó con Radio Panorama y destacó el crecimiento que tuvo la provincia dentro de la actividad bovina nacional.

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“ExpoBRA es muy importante para Santiago del Estero en la agenda productiva, pero también para la ganadería de la Argentina”, señaló Machado. Según explicó, la exposición ya ocupa un lugar destacado dentro del calendario nacional de muestras de genética, junto con la Exposición Rural de Palermo y las principales exposiciones de cada raza.

En ese marco, el funcionario resaltó particularmente el cambio que atravesó Santiago del Estero durante los últimos años. “Santiago ha dejado de ser, en producción bovina, una provincia periférica y ya pasa a ser una provincia central”, afirmó, al tiempo que definió a la provincia como “la puerta de la genética hacia el norte”.

ExpoBRA 2026 reunirá a productores y cabañeros de diferentes puntos del país, con ejemplares de las razas Brangus, Braford y Brahman. Durante las tres jornadas habrá juras, remates, venta de reproductores, stands comerciales y distintas actividades técnicas vinculadas con los desafíos actuales de la ganadería.

Machado sostuvo que uno de los objetivos será exhibir “el potencial de las cabañas santiagueñas, más las que nos visitan”, y remarcó el acompañamiento del Gobierno provincial a través del programa ProCarne, con herramientas orientadas a facilitar la incorporación de genética por parte de productores locales.

El ministro también hizo referencia a las expectativas que existen en torno a una recuperación de la actividad. Señaló que, luego de años atravesados por la sequía y la reducción del stock, actualmente existe interés por retener vientres, incrementar la cantidad de cabezas y recuperar infraestructura productiva dentro de los campos.

“La ganadería argentina siempre ha sido reconocida por su calidad”, expresó Machado, quien consideró que existe margen para crecer tanto en cantidad de animales como en peso de faena. En ese sentido, destacó también el escenario internacional y la demanda que mantiene la carne argentina.

La capacitación será otro de los ejes de ExpoBRA. Entre las actividades previstas se encuentran charlas sobre factores y enfermedades que afectan la reproducción bovina, además de contenidos vinculados con el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), una iniciativa desarrollada junto con la Facultad de Ciencias Forestales y el INTA.

“Queremos acercar el conocimiento y la capacitación como herramientas concretas que permitan mejorar la producción y agregar valor al trabajo en el campo y en el territorio”, explicó el titular de la cartera productiva.

La muestra había sido presentada previamente en La Rural, con la participación del gobernador Elías Suárez, autoridades nacionales, representantes de las principales asociaciones ganaderas y referentes del sector productivo. Ahora, la actividad se traslada a La Banda, donde desde este martes comenzará oficialmente una nueva edición.