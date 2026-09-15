San Miguel de Tucumán fue declarada capital simbólica de la Argentina cada 9 de julio

El Gobierno nacional promulgó una ley que establece que los actos oficiales por el Día de la Independencia se deberán realizar en dicha provincia. Fue luego de un pedido de dos senadoras tucumanas para ratificar un viejo decreto.

Hoy 09:13

El Gobierno promulgó este martes una ley que declara a la ciudad de San Miguel de Tucumán como la capital simbólica de la República Argentina cada 9 de julio, lo que obligará a trasladar de ahora en adelante los actos centrales por el Día de la Independencia a la provincia donde se rompieron los lazos con la Corona española en 1816.

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La Ley, que lleva el número 27.280, fue publicada mediante el decreto 1006/2026 en el Boletín Oficial.

Se trata de una iniciativa presentada por las senadoras tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, que fue aprobada por el Congreso el pasado 26 de agosto con 67 votos afirmativos.

“Declárase a la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, como ‘Capital simbólica de la República Argentina’ todos los días 9 de julio de cada año”, arranca la normativa.

En su segundo artículo, la norma establece que, "en lo sucesivo, los actos centrales que organice el gobierno nacional, en conmemoración del aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, tendrán lugar en la ciudad de San Miguel de Tucumán”.

“Este es un proyecto de reivindicación al pueblo tucumano. Un proyecto que tiene que ver con la historia del norte argentino y la conformación de nuestra Nación. Allí no solamente se libró la batalla de Tucumán en 1812 a cargo del general Manuel Belgrano, sino que el norte tuvo una vital participación. Está el Éxodo Jujeño, la Batalla de Salta y, por supuesto, la de Tucumán”, había argumentado Ávila en aquella sesión para justificar el pedido.

En la práctica Tucumán ya era capital simbólica del país en los días que se celebra la independencia, pero por un decreto presidencial que data de 1991. Sin embargo, según figura en los fundamentos del proyecto, existía un reclamo provincial de convertir dicha normativa en una ley aprobada por el Congreso.

"Cada 9 de julio de cada año nuestra provincia es el epicentro de la voluntad de todos los pueblos del país y de la región de luchar por la soberanía, la libertad, la unidad de los pueblos en pos de una mejor calidad de vida para todos y todas", plantearon las senadoras.

A la par, en el Boletín Oficial también se promulgó la Ley 27.823, que incorpora el ritual, las peregrinaciones y las manifestaciones del Camino de Brochero al patrimonio cultural inmaterial de la Nación.

Esta última declaración se sustenta en los parámetros de la Ley 26.118 de salvaguardia patrimonial, reconociendo el impacto de la devoción popular articulada en torno a la figura de José Gabriel del Rosario Brochero, el Cura Brochero, en Córdoba.