Mendoza: un niño de 7 años murió tras quedar en medio de un tiroteo

El hecho ocurrió en el barrio Junín, en Las Heras. Un grupo de personas habría ingresado a una vivienda y efectuado varios disparos; uno de ellos alcanzó al menor, que murió poco después en el hospital.

Hoy 09:17

Un niño de 7 años murió este lunes por la noche en Las Heras, Mendoza, luego de quedar en medio de un tiroteo ocurrido en una vivienda del barrio Junín.

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De acuerdo con las primeras informaciones, un grupo de personas habría ingresado al domicilio y efectuado varios disparos. Una de las balas alcanzó al menor, identificado como Lionel Ortiz, lo que generó múltiples llamados al sistema de emergencias y un importante despliegue policial en la zona.

El niño fue trasladado de urgencia en un vehículo particular hasta el Hospital Carrillo, donde, pese a los esfuerzos médicos, minutos después se confirmó su fallecimiento.

Según información difundida por medios locales, los atacantes habrían escapado a bordo de un automóvil rojo tras realizar los disparos. La Policía desplegó un operativo para intentar localizar a los sospechosos.

Con el correr de las horas, trascendió que el ataque podría estar vinculado con un conflicto previo relacionado con un presunto robo, aunque esa hipótesis deberá ser determinada por los investigadores.

Valeria, hermana de la víctima, relató que ya se había producido un episodio durante la mañana y que los agresores regresaron por la noche. “Ellos atacaron a todos y mi hermanito no logró esconderse”, contó.

Además, sostuvo que el conflicto habría estado dirigido contra otro integrante de la familia. “Toda la bronca fue por un robo, por mi hermano, pero mi hermano no fue. Ellos querían que mi hermano se fuera del barrio”, afirmó.

La investigación continúa con el objetivo de establecer las circunstancias exactas del ataque, identificar a los responsables y determinar el móvil del tiroteo.