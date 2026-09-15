No puede olvidarla: futbolista de la Premier League pagó a una modelo de OnlyFans para que se vista como su ex

El jugador mantuvo una conversación de unas cinco horas con Kelly Blake, a quien le pagó más de U$S 1.000, quien tendría un parecido físico con la personalidad televisiva Katie Price.

Hoy 00:41

Shane Duffy, ex defensor de clubes como el Brighton & Hove Albion, el Celtic y el Norwich City, pagó 1.100 libras esterlinas (unos 1.480 dólares) a la modelo de Only Fans Kelly Blake para mantener una videollamada de contenido sexual que se extendió durante cinco horas. El encuentro virtual, según el relato de la mujer publicado por el medio británico The Sun, tuvo lugar el 25 de agosto.

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Blake, de 37 años, detalló que el futbolista irlandés le transfirió el dinero en tres operaciones bancarias separadas mientras se desarrollaba la llamada. La primera, de 300 libras, se registró a las 3:44 de la mañana; la segunda, de 200 libras, a las 4:14; y la tercera, de 600 libras, a las 6:37. El monto total ascendió a 1.100 libras esterlinas, equivalentes a aproximadamente 1.480 dólares.

Según el testimonio de la modelo, la videollamada terminó cuando Duffy dejó de realizar transferencias. “Eventualmente terminé la llamada porque él no quería pagar más dinero, pero se extendió durante mucho tiempo”, relató Blake en declaraciones recogidas por The Sun.

La modelo aseguró que Duffy, de 34 años y con una estatura de 1,93 metros (6 pies 4 pulgadas), permaneció recostado en un sofá durante la llamada y le pidió que se quitara el corpiño para luego cambiarse a un conjunto de ropa interior azul con tacones altos.

Kelly Blake

“Shane me pidió que me sacara el corpiño, a lo que accedí. Después tuve que cambiarme a un corpiño, una bombacha y tacones altos azules diferentes, lo cual fue divertido. Le gustó ese color”, indicó la modelo al medio británico. La mujer agregó que el ex jugador también le solicitó dos videos adicionales de contenido sexual durante el transcurso de la llamada.

Blake, quien según The Sun guarda un parecido físico con la personalidad televisiva Katie Price durante su etapa como modelo, afirmó que Duffy le señaló esa similitud en el marco de la conversación. Price fue pareja del futbolista en el pasado. La modelo relató además que el contacto entre ambos había comenzado meses antes, luego de que el defensor viera sus fotografías en redes sociales y le enviara un mensaje para proponerle un encuentro.

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Según su versión, tras la videollamada, Duffy le escribió al día siguiente para preguntarle si se encontraba bien y para comentarle que no podía dejar de pensar en lo ocurrido. La mujer sostuvo también que el exjugador la invitó a viajar a Irlanda para conocerse en persona.

En un comunicado difundido por el medio británico, el ex defensor de la selección de Irlanda rechazó la exactitud de varios de los señalamientos hechos por Blake.

“Soy consciente de los comentarios que aparecieron en línea tras los reportes recientes que me involucran a mí y a Kelly. Algunas de las cosas que circularon se refieren a cosas que dije en línea cuando era mucho más joven, mientras que otras afirmaciones son rumores, acusaciones o versiones de los hechos que no considero precisas”, expresó el jugador. Duffy enfatizó también que entre él y la modelo nunca existió un vínculo romántico. “Para que quede claro, Kelly y yo siempre fuimos solo amigos; nunca estuvimos en una relación”, afirmó en el comunicado citado por el rotativo inglés.

El exfutbolista, agente libre desde que Norwich City lo dejó en libertad en junio, no realizó declaraciones adicionales sobre el caso más allá de lo comunicado por The Sun.