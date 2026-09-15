Advierten que la pobreza creció en el primer semestre y alcanzaría a 15,1 millones de argentinos

Una estimación privada proyectó que 1,7 millones de personas habrían caído bajo la línea de pobreza durante los primeros seis meses de 2026. El dato oficial del INDEC se conocerá el próximo 24 de septiembre.

Hoy 09:42

La pobreza en la Argentina habría vuelto a crecer durante el primer semestre de 2026 y alcanzaría a 15,1 millones de personas, según una estimación de la consultora ExQuanti elaborada a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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De acuerdo con el relevamiento, durante los primeros seis meses del año se habrían sumado 1,7 millones de personas bajo la línea de pobreza, lo que marcaría un cambio de tendencia después de tres períodos consecutivos de descenso.

El informe sostiene que el deterioro ya había comenzado a advertirse durante el último trimestre de 2025 y se habría profundizado durante la primera mitad de este año. Bajo esa estimación, entre octubre de 2025 y junio de 2026 unas 2,9 millones de personas habrían caído en la pobreza.

Desde ExQuanti señalaron que “el incremento de pobres ha sido lo suficientemente importante como para eclipsar la caída que se había producido en dos de los tres semestres en que se redujo desde el extremo ocurrido a inicios de 2024”.

La consultora también advirtió que el nivel proyectado para el primer semestre se ubicaría por encima del registrado tanto en el período inmediatamente anterior como un año atrás. Según el análisis, la evolución mostraría un deterioro comparable con otros momentos de fuerte crecimiento de la pobreza en la Argentina.

El dato oficial se conocerá el 24 de septiembre

Por el momento, las cifras corresponden a estimaciones privadas. Será el INDEC el encargado de publicar el próximo jueves 24 de septiembre el informe oficial de pobreza e indigencia correspondiente al primer semestre de 2026.

Según las estadísticas oficiales mencionadas en el relevamiento, 2025 cerró con una tasa de pobreza del 28,2%, equivalente a unos 8,5 millones de personas dentro de los aglomerados relevados. En el primer semestre de ese año, el indicador se había ubicado en 31,6%.

A finales de 2023, en tanto, la pobreza se encontraba en 41,7%, por lo que durante los primeros años de la gestión de Javier Milei el indicador había mostrado una fuerte baja. La nueva medición permitirá determinar si esa tendencia efectivamente se revirtió durante la primera mitad de 2026 y cuál fue la magnitud del cambio.