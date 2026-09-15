Confirmaron el primer caso de chikungunya de la temporada 2026-2027 en Argentina

El contagio fue detectado en el departamento de Orán, Salta. Además, hay otros cuatro casos probables y 80 permanecen en estudio, según el Boletín Epidemiológico Nacional.

Hoy 09:50

El primer caso confirmado de fiebre chikungunya de la temporada 2026-2027 fue registrado en el departamento de Orán, provincia de Salta, de acuerdo con el último informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).

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Según el reporte, además del caso confirmado, otros cuatro permanecen clasificados como probables en los departamentos de Orán, General José de San Martín y Anta. Asimismo, 17 casos fueron descartados y 80 continúan en estudio.

Ante el antecedente reciente de circulación de chikungunya en el país, las autoridades sanitarias recomendaron mantener una vigilancia intensificada y sostener la búsqueda de la enfermedad entre los cuadros de síndrome febril agudo inespecífico, con especial atención a la detección temprana de posibles nuevos focos de transmisión.

Qué pasa con el dengue

En paralelo, el Boletín Epidemiológico Nacional informó que no se registraron nuevos casos de dengue en el país y que continúa un escenario de bajo riesgo, con interrupción de la transmisión viral autóctona.

Desde el comienzo de la temporada 2026-2027 se notificaron 480 casos sospechosos de dengue. De ese total, solamente dos fueron confirmados y correspondieron a personas con antecedente de viaje a Brasil.

Además, seis casos fueron considerados probables, 298 fueron descartados y 174 permanecen en estudio.

Las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica tanto para dengue como para chikungunya, especialmente en las zonas donde existen antecedentes recientes de circulación de los virus.