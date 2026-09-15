Estudiantes de Filosofía de la UNSE cuestionaron la falta de fondos para las universidades públicas

Rosario Sain, abanderada de la carrera de Filosofía, y Carla Ceballos, estudiante de la carrera, dialogaron con Radio Panorama sobre el impacto de la falta de financiamiento nacional y las dificultades que atraviesa la comunidad universitaria.

Hoy 13:32

En el marco de las acciones impulsadas por la comunidad universitaria, se realizó una clase pública en la UNSE, como parte de un plan de lucha destinado a visibilizar la situación de las universidades nacionales y, particularmente, la realidad de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

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En diálogo con Radio Panorama, Rosario Sain, abanderada de la carrera de Filosofía, y Carla Ceballos, estudiante de la carrera, se refirieron al escenario que atraviesa la institución y al impacto de la falta de actualización de los recursos destinados a la educación superior.

Sain explicó que la actividad fue presidida por María Díaz y permitió abordar distintas inquietudes de los estudiantes y docentes. “Se realizó una clase pública, una convocatoria que viene acompañada por un plan de lucha para visibilizar la situación de las universidades nacionales, pero también en particular a nuestra universidad”, señaló.

La estudiante sostuvo que existe una tensión acumulada durante los últimos años debido a lo que consideran un incumplimiento de la normativa de financiamiento universitario. “Como alumnos, nos deja una tensión por los años acumulados donde no se está cumpliendo la ley de financiamiento y esto se refleja en los pasillos y las aulas”, expresó.

En ese sentido, destacó el nivel de adhesión alcanzado durante las últimas medidas de fuerza: “En los últimos paros, hubo un 95% de adhesión, que es altísimo”. Además, consideró que entre 2023 y 2026 hubo un cambio en el nivel de conciencia sobre el conflicto y cuestionó que, según planteó, una ley sancionada por el Congreso no sea cumplida durante un período prolongado.

Otro de los puntos señalados fue la discusión salarial. “La tensión está ahora en el aumento del salario que pretende el Gobierno, del 3 al 6%. Vemos que se está trabajando con el presupuesto en septiembre del 2022, con actualizaciones mínimas en comparación con la tasa inflacionaria y el IPC”, explicó.

Según plantearon, la inflación acumulada no estaría siendo contemplada de manera suficiente y esto genera dificultades para el funcionamiento cotidiano de las universidades. “Hay una inflación acumulada que no se contempla y esto genera dificultades y hay un riesgo en el funcionamiento pleno de la universidad”, afirmaron.

También hicieron referencia a los problemas de infraestructura e insumos. “En este contexto no se puede contemplar como contener más estudiantes sino cómo pagar insumos que antes parecían baratos y hoy se han encarecido”, señalaron.

Las estudiantes remarcaron además las dificultades para sostener actividades vinculadas con la formación profesional, como congresos y viajes académicos, que anteriormente podían ser afrontados con mayor facilidad.

“Hay cuestiones mínimas, como tener agua fresca en todas las instalaciones y ahora ya ni siquiera eso tenemos”, expresaron al describir las dificultades que, según señalaron, atraviesa actualmente la comunidad universitaria.

Finalmente, cuestionaron el escenario general de los organismos públicos y consideraron que las dificultades actuales representan una situación inédita para ellas. “Lo que se ve con este Gobierno no lo hemos visto jamás”, afirmaron, al tiempo que plantearon la necesidad de recuperar políticas destinadas a mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas.