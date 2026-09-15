La búsqueda de Maximiliano Martínez avanza en Bolivia y La Quiaca

El operativo de búsqueda de Maximiliano Martínez se intensifica en La Quiaca y Bolivia tras señales de su teléfono celular en territorio boliviano.

Hoy 14:11

La búsqueda de Maximiliano Martínez se encuentra en pleno desarrollo, con un despliegue significativo de recursos en La Quiaca y en la localidad boliviana de Villazón. Desde el pasado fin de semana, más de 250 efectivos de diversas fuerzas de seguridad están trabajando arduamente en ambos lados del límite internacional para localizar al joven de 30 años, quien se encuentra desaparecido desde el martes 8 de septiembre.

La investigación del caso está a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria N°11 de La Quiaca, liderada por el fiscal Alberto Omar Mendívil. En declaraciones a la prensa, el secretario de Seguridad provincial, Carlos Gil Urquiola, destacó que el Ministerio Público de la Acusación es el organismo que coordina las acciones de búsqueda y que, aunque ninguna hipótesis se descarta, el enfoque principal se centra en territorio boliviano.

Este enfoque se debe a que, tras la activación del protocolo de búsqueda, se registraron activaciones del teléfono celular de Martínez en Bolivia. Además, las imágenes de las cámaras de seguridad han permitido confirmar que el joven cruzó hacia Bolivia en bicicleta, un hecho corroborado por sus familiares, aunque hasta la fecha no se ha verificado su posible regreso a Argentina.

El operativo se ha intensificado especialmente en las cercanías del Puente Internacional Horacio Guzmán y en ambas márgenes del río que delimita la frontera entre ambos países. Las fuerzas de seguridad argentinas que participan en la búsqueda incluyen a la Policía de la Provincia de Jujuy, la Policía Federal Argentina, y la Gendarmería Nacional, junto con personal de otras jurisdicciones y la Municipalidad de La Quiaca.

Por su parte, la Policía Boliviana y el Ministerio Público de Villazón están colaborando de manera constante con la Fiscalía jujeña. En la noche del viernes, se realizaron varios allanamientos en Villazón por parte de la Fiscalía y la Policía Boliviana, en coordinación con representantes de la Fiscalía de La Quiaca y la Brigada de Investigaciones.

Estos procedimientos incluyeron inspecciones a viviendas particulares y otros puntos de interés en la ciudad boliviana, aunque hasta el momento no se han obtenido resultados concretos. La decisión de extender formalmente la búsqueda hacia Bolivia se tomó tras recibir indicios de que Maximiliano había ingresado a Villazón, lo que llevó a las autoridades de ambos países a unirse en la búsqueda de su paradero.