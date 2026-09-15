Arrancó el ciclo del Kily González en Inter Miami: primer entrenamiento a horas de una final

El entrenador fue anunciado oficialmente y asumió en las Garzas: dirigió la práctica y este miércoles choca con Cruz Azul en un mano a mano por un título.

Hoy 16:42

Cristian “Kily” González ya puso primera en Inter Miami. El entrenador argentino fue presentado oficialmente como nuevo conductor de las Garzas y dirigió este martes su primera práctica, apenas unas horas antes de afrontar un partido por un título.

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Su debut será nada menos que ante Cruz Azul, este miércoles, por la Campeones Cup. Allí tendrá bajo sus órdenes a Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Casemiro, en uno de los desafíos más importantes de su carrera como entrenador.

Inter Miami confirmó la llegada del exfutbolista luego de que se validara la visa necesaria para trabajar en Estados Unidos. El acuerdo contempla su permanencia en el club hasta junio de 2028.

El primer entrenamiento y el encuentro con Beckham

En su primera jornada de trabajo, el Kily tuvo un encuentro especial con David Beckham, uno de los principales accionistas de la franquicia de Florida.

El argentino mantuvo una charla con el exmediocampista inglés antes de ponerse al frente de los trabajos del plantel.

“Listo para trabajar. Bienvenido a Miami, Cristian ‘Kily’ González”, publicó Inter Miami en sus redes sociales junto a una imagen del entrenador con la indumentaria de entrenamiento.

Debut ante Cruz Azul por un título

La primera prueba para el nuevo entrenador llegará este miércoles, cuando Inter Miami enfrente a Cruz Azul por la Campeones Cup.

El encuentro se disputará en el Nu Stadium de Miami desde las 21 de Argentina y pondrá frente a frente al campeón de la MLS y al ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX.

Será un estreno de máxima exigencia para el técnico rosarino, que prácticamente no tendrá margen de adaptación antes de su primer partido oficial.

La cuarta experiencia del Kily como entrenador

A los 52 años, González tendrá su cuarta experiencia como director técnico después de haber dirigido a Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense.

Además, su llegada representa un nuevo cambio en el banco de Inter Miami, que ya tuvo como entrenadores a Javier Mascherano y Guillermo Hoyos durante la presente temporada.

Como futbolista, el Kily tuvo una extensa trayectoria internacional y pasó por clubes como Valencia e Inter de Milán, además de integrar la Selección Argentina. Con la Albiceleste conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Ahora tendrá un desafío completamente diferente: conducir a un equipo encabezado por Messi y buscar un título apenas horas después de asumir.