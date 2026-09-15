Presupuesto 2027: el Gobierno proyecta un dólar promedio de $1.728, inflación del 21,1% y crecimiento del 4%

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó los principales números del proyecto que será presentado en las próximas horas. También se prevé una suba del 25,4% en el salario medio y un nuevo superávit financiero.

Hoy 16:29

Tras concluir la reunión de la mesa política, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio a conocer las principales proyecciones incluidas en el Presupuesto 2027, que el Gobierno presentará en las próximas horas dentro del plazo previsto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá 4% durante 2027, mientras que la inflación anual promedio se ubicaría en 21,1%.

En materia de ingresos, el proyecto contempla una mejora del 25,4% en el salario medio.

Uno de los datos centrales está vinculado al tipo de cambio. El Ejecutivo proyecta para el próximo año un dólar promedio de $1.728, unos $222 por encima de la actual cotización de la divisa mayorista.

Fuentes oficiales aclararon que ese valor no debe interpretarse como una previsión puntual sobre la cotización del dólar, sino que surge de aplicar la inflación estimada para 2027 sobre el valor actual del tipo de cambio.

El Gobierno vuelve a proyectar superávit

El Presupuesto contempla nuevamente un resultado fiscal positivo. En caso de cumplirse las estimaciones oficiales, Argentina alcanzaría cuatro años consecutivos de superávit financiero.

El escenario macroeconómico elaborado por el Gobierno también proyecta un fuerte desempeño del sector externo.

Las exportaciones superarían los USD 130.000 millones, una cifra que, de concretarse, representaría un récord histórico.

Además, se estima que la balanza de bienes y servicios tendrá un saldo favorable superior a USD 15.000 millones durante 2027.