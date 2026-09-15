Causa Vialidad: la defensa de Cristina Kirchner presentó una nueva prueba para cuestionar la condena

La defensa de la expresidenta incorporó nuevos elementos a su reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sostiene que una planilla de Vialidad contradice uno de los fundamentos utilizados en la sentencia.

Hoy 16:45

Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, presentaron este martes nuevos elementos con los que buscan cuestionar la condena dictada contra la expresidenta en la causa Vialidad. Durante una conferencia de prensa realizada en un hotel del Microcentro, explicaron que la documentación ya fue incorporada al planteo presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

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Según explicó Beraldi, se trata de un “elemento nuevo y trascendente” que surgió a partir de documentación incorporada en otra investigación judicial. “Estamos convencidos y nunca nos dejamos vencer, de que la verdad iba a salir a la luz. Y a veces de la manera más inesperada”, sostuvo el abogado al presentar la nueva evidencia.

La planilla de Vialidad que presentó la defensa

De acuerdo con la explicación realizada por los abogados, el hallazgo se produjo aproximadamente un mes atrás, cuando un funcionario técnico de la Dirección Nacional de Vialidad declaró como testigo en otro expediente y aportó una extensa planilla de cálculo.

El documento contiene unas 80 columnas y reúne información vinculada con la ejecución presupuestaria y las obras realizadas entre 2009 y 2015, período que también forma parte de los hechos analizados en la causa Vialidad.

La defensa realizó a partir de esos datos un análisis sobre la distribución de los recursos destinados a la obra pública vial. Según Beraldi, durante esos años la inversión alcanzó más de 2.000 millones de dólares, mientras que los fondos asignados a empresas vinculadas con Lázaro Báez habrían representado menos del 1% del total.

“La inversión que se hizo es enorme, más de 2.000 millones de dólares, y lo asignado a Lázaro Báez es menos del 1%. Esto demuestra con un dato concreto que lo que se dijo en la sentencia, de que se quiso favorecer a Lázaro Báez con un decreto, es falso”, afirmó.

La defensa sostiene que ese dato permitiría poner en discusión uno de los fundamentos utilizados para sostener la condena. Sin embargo, hasta el momento se trata de la interpretación realizada por los abogados a partir de la documentación, y no de una conclusión validada por la Justicia.

El planteo sobre las empresas beneficiadas

Durante la exposición, Rafael Valim se concentró en el análisis técnico de la planilla y cuestionó la interpretación realizada sobre el decreto que, según la sentencia, habría permitido direccionar fondos hacia empresas vinculadas a Báez.

“Podemos de una manera técnica decir que se creó una mentira para condenar a la presidenta Cristina. Si ese decreto fue dictado para favorecer al grupo empresarial, resulta difícil de creer que sea para destinarle apenas el 1% de los recursos”, sostuvo el abogado.

Valim también mostró un ranking de las compañías que recibieron financiación para obras viales durante el período analizado. Según la presentación realizada por la defensa, algunas empresas que aparecen entre las principales beneficiarias estarían vinculadas con sectores enfrentados políticamente al kirchnerismo.

Los abogados utilizaron esos datos para cuestionar la hipótesis de que las empresas relacionadas con Lázaro Báez hayan concentrado de manera exclusiva los beneficios de la obra pública durante los años investigados.

La sentencia de la causa Vialidad, en cambio, había considerado acreditada una maniobra destinada a beneficiar al empresario santacruceño y había otorgado relevancia, entre otros elementos, al decreto de 2009 y al conjunto de obras adjudicadas a empresas de su grupo.

La estrategia de la defensa tras la condena

Los nuevos elementos fueron incorporados al reclamo presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, dentro de la estrategia impulsada por la defensa para cuestionar la condena y la inhabilitación perpetua de Cristina Kirchner.

La presentación internacional busca poner bajo análisis distintos aspectos del proceso judicial y de la condena, mientras que los abogados también analizan otras herramientas previstas por el ordenamiento jurídico argentino.

En ese sentido, Javier Borrego mencionó durante la conferencia distintas alternativas. “Las Naciones Unidas, la vía del recurso de revisión, y una vía interna que si alguien tuviera conocimiento, lo resolvería fácil”, explicó.

Por su parte, Beraldi destacó que la aparición de nuevos elementos podría abrir la posibilidad de impulsar un recurso de revisión. “Un recurso de revisión, que contemplan como un proceso de revisión la aparición de un elemento nuevo, aunque ahora el camino es el internacional”, señaló.

Por el momento, la nueva documentación forma parte de la estrategia de la defensa y deberá ser analizada en las instancias correspondientes. La presentación no implica, por sí misma, que la condena haya sido revocada ni que exista una decisión judicial que haya considerado acreditada la inocencia de la expresidenta.