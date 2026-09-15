Adolescente sufre accidente al ser atropellado por tren en Salta

Un adolescente fue atropellado por un tren Gesta Gaucha en Salta, sufriendo una fractura, pero sin lesiones graves.

Hoy 16:21

El día lunes, en la ciudad de Salta, un adolescente sufrió un grave accidente al ser atropellado por un tren de la formación Gesta Gaucha que se dirigía a la estación local. El incidente ocurrió alrededor de las 8.30 horas, en un momento donde el tren provenía de General Güemes. Según los primeros reportes, el joven fue rápidamente trasladado a un centro médico para recibir atención adecuada, donde se determinó que había sufrido una fractura, aunque no presentaba lesiones de mayor gravedad.

El siniestro se produjo en las inmediaciones de las calles Zuviría y O’Higgins, específicamente en la zona del paso a nivel. Tras el accidente, la formación ferroviaria quedó detenida en la vía, lo que generó que los pasajeros permanecieran dentro del tren durante varios minutos hasta que las autoridades autorizaron su descenso. Este hecho provocó una situación de incomodidad y preocupación entre los viajeros, quienes esperaban con ansiedad la resolución del incidente.

Testigos oculares del suceso relatan que el adolescente atravesó las vías corriendo, lo que le impidió percibir la llegada del tren. Este tipo de accidentes resalta la importancia de la conciencia sobre la seguridad ferroviaria, especialmente en áreas donde las vías están cerca de zonas urbanas. Las autoridades están llevando a cabo las primeras pericias para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar si hubo alguna negligencia por parte del joven o de los operadores del tren.

Mientras tanto, el tránsito en los alrededores de la estación de tren se encuentra completamente interrumpido, generando un impacto significativo en la movilidad de la ciudad. La interrupción del servicio ferroviario ha sido un tema de conversación entre los ciudadanos que dependen de este medio de transporte para sus desplazamientos diarios. Una de las pasajeras, usuaria habitual del tren, expresó su preocupación por la situación: “Siempre vengo en el tren, así que la verdad que me asusté”, comentó a un medio local.

El incidente no solo causó un susto entre los pasajeros, sino que también ha reavivado el debate sobre la necesidad de medidas de seguridad más estrictas en los cruces ferroviarios. Las autoridades locales deberán evaluar la posibilidad de implementar señales más visibles y barreras de seguridad para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro.

En conclusión, la comunidad se mantiene alerta ante estos hechos, que ponen de manifiesto la importancia de la educación vial y la necesidad de estar siempre atentos al cruzar las vías del tren. Las investigaciones continúan, y se espera que se tomen decisiones que mejoren la seguridad en el transporte ferroviario de la región.