La AFA cambió el horario de la final que disputarán Estudiantes y Rosario Central en Santiago del Estero

El Pincha y el Canalla se enfrentarán el sábado 26 de septiembre en el estadio Madre de Ciudades por la Supercopa Internacional.

Hoy 16:42

El fútbol argentino tendrá un nuevo campeón el próximo sábado 26 de septiembre, cuando Estudiantes y Rosario Central se enfrenten en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero por la Supercopa Internacional.

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El Pincha consiguió su lugar después de consagrarse en el Trofeo de Campeones 2025, mientras que el Canalla obtuvo la clasificación tras finalizar como líder de la Tabla Anual.

Sin embargo, este martes hubo una modificación importante de cara a la definición. La Liga Profesional confirmó un cambio en el horario del encuentro: comenzará a las 16, una hora antes de lo previsto inicialmente. Según informó la AFA, la modificación responde a “cuestiones de seguridad”.

La terna arbitral para la gran final

El encargado de impartir justicia será Darío Herrera, quien estará acompañado por Gabriel Chade y Cristian Navarro como asistentes.

Maximiliano Manduca será el cuarto árbitro, mientras que Federico Cano ocupará el lugar de quinto árbitro. En el VAR estará Jorge Baliño, acompañado por Mauro Ramos Errasti como AVAR.

Otra final con sede en Santiago

La definición entre Estudiantes y Rosario Central tendrá además una particularidad respecto de las primeras ediciones de la Supercopa Internacional: se disputará nuevamente en territorio argentino.

La primera edición, correspondiente a 2022, tuvo como campeón a Racing, que derrotó 2-1 a Boca en el estadio Hazza bin Zayed de Emiratos Árabes Unidos.

En 2023, Talleres venció a River por penales en La Nueva Olla de Asunción, mientras que en 2024 Vélez derrotó 2-0 a Estudiantes en el estadio Libertadores de América.

Ahora será el turno de Santiago del Estero, que recibirá una nueva final por un título oficial del fútbol argentino.

Todos los datos de la final

Estudiantes vs. Rosario Central

Sábado 26 de septiembre

16.00

Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Cristian Navarro

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca

Quinto árbitro: Federico Cano

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Mauro Ramos Errasti