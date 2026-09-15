Selección Argentina: se confirmaron las fechas y los rivales de los próximos amistosos

La Albiceleste tendrá tres compromisos en el país entre septiembre y octubre, en el comienzo de una nueva etapa después del Mundial y ante la incógnita sobre una posible despedida de Lionel Messi.

Hoy 16:08

La AFA confirmó los partidos que disputará la Selección Argentina durante la próxima fecha FIFA, que marcará el inicio de una nueva etapa para el equipo de Lionel Scaloni.

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La Albiceleste afrontará tres amistosos en el país entre finales de septiembre y principios de octubre. El primer compromiso será ante Bolivia, mientras que luego recibirá a Burkina Faso y Benín.

El primer partido se disputará el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Posteriormente, Argentina enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6 de octubre, ambos encuentros en el Monumental.

Los rivales y el historial de Argentina

Argentina, actualmente segunda en el ranking FIFA, tiene un amplio historial frente a Bolivia. Se enfrentaron en 42 oportunidades oficiales, con 30 triunfos argentinos, cinco empates y siete derrotas, todas como visitante.

En cambio, la Selección Mayor nunca se enfrentó a Burkina Faso. El único antecedente entre ambos países corresponde al Mundial Sub-17 de 2001, cuando Argentina perdió 2-0 en el partido por el tercer puesto.

Tampoco existen antecedentes entre las selecciones mayores de Argentina y Benín.

La gran incógnita: ¿volverá Messi para despedirse?

Mientras Scaloni prepara la convocatoria, todas las miradas están puestas en Lionel Messi.

El capitán argentino anunció el final de su ciclo con la Selección, pero todavía existe la expectativa de que pueda volver a ponerse la camiseta número 10 para disputar un último partido ante el público argentino.

Por ahora, no hay confirmación sobre la presencia de Messi y la decisión dependerá exclusivamente del propio futbolista.

Las sanciones que deberá afrontar la Selección

Argentina también deberá afrontar estos compromisos con algunas restricciones debido a las sanciones impuestas por la FIFA tras los incidentes ocurridos durante el Mundial.

El primer partido tendrá un 50% del aforo habilitado, mientras que el segundo encuentro todavía se encuentra en suspenso.

Además, Leandro Paredes, Nahuel Molina, Roberto Ayala y Thiago Almada deberán cumplir suspensiones de 10, 7, 3 y 1 partidos, respectivamente.

Al tratarse de amistosos Clase A, estos encuentros servirán para comenzar a cumplir las sanciones pendientes.

El calendario de Argentina