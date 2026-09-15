Messi tendrá su despedida de la Selección en el Monumental y junto a los campeones del mundo

El deseo de los hinchas argentinos finalmente se hará realidad. Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección Argentina en el país, en un escenario especial y con la camiseta que defendió durante más de dos décadas. La fecha elegida será el 6 de octubre, cuando la Albiceleste enfrente a Benín en el Monumental.

La confirmación llegó a través de un video de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, quien comunicó la decisión después de una charla con el entrenador Lionel Scaloni. La idea es que el capitán pueda recibir el homenaje que merece después de una carrera histórica con la celeste y blanca.

La despedida tendrá además un condimento especial: la intención es que Messi comparta este último partido con los campeones del mundo. Así, el encuentro en el estadio de River Plate podría convertirse en una jornada cargada de emoción para el jugador y para todos los hinchas argentinos.

Una despedida a la altura de Messi

El anuncio se produce apenas 15 días después de que Messi comunicara que no continuará jugando para la Selección Argentina. Después de más de 20 años, el futbolista puso punto final a una etapa que incluyó la Copa del Mundo 2022, dos Copas América, la Finalissima y los Juegos Olímpicos, entre otros títulos.

Por eso, desde la AFA comenzaron a trabajar en la posibilidad de que su adiós no fuera simplemente una noticia, sino un acontecimiento especial. La despedida será en Argentina, ante su gente y en el Monumental, uno de los estadios más emblemáticos de su carrera con la Selección.

La agenda ya está definida. Argentina jugará el 30 de septiembre ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el 3 de octubre frente a Burkina Faso y el 6 contra Benín, ambos encuentros en el Monumental. De esta manera, Messi podría disputar uno o incluso los dos últimos amistosos en Buenos Aires.

La lista de Scaloni, otra espera especial

Todavía resta un paso importante: Scaloni debe anunciar la lista de convocados para estos tres partidos. La nómina tendrá una expectativa diferente a cualquier otra, porque podría convertirse en la última convocatoria de Messi con la Selección.

El futbolista todavía no fue confirmado oficialmente en esa lista, pero existe optimismo dentro de la AFA para que pueda estar presente. La posibilidad de verlo nuevamente con la camiseta número 10 en el Monumental genera una enorme expectativa.

Después de tantos años, títulos y momentos inolvidables, Messi tendrá la despedida que los hinchas argentinos querían: en casa, con su gente y rodeado de buena parte de los compañeros con los que hizo historia. El 6 de octubre puede convertirse así en una noche inolvidable para el fútbol argentino.