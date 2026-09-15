La Legislatura destacó el potencial de la ExpoBRA 2026 y el desarrollo genético ganadero en Santiago del Estero

La Cámara de Diputados destacó el impacto productivo de la ExpoBRA 2026, respaldó iniciativas culturales, educativas, deportivas y sociales, y reconoció distintas actividades e instituciones de la provincia.

Hoy 17:30

En una nueva sesión ordinaria conducida por el vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder, la Cámara de Diputados de la Provincia ponderó el potencial productivo de la región y destacó el desarrollo de la 19ª edición de la ExpoBRA 2026, organizada por el Gobierno de la Provincia en conjunto con asociaciones de criadores y entidades del sector agropecuario.

En tal sentido, los legisladores ponderaron el evento que reúne en el Vivero San Carlos de la ciudad de La Banda a productores y cabañeros de diez provincias, ratificando a Santiago del Estero como un polo fundamental para el avance y la eficiencia de las razas Brangus, Braford y Brahman.

Ponderan las políticas públicas en materia cultural y educativa

Asimismo, el parlamento declaró de interés provincial la 15° Edición de la Feria Provincial del Libro y ratificó "el valor central de las políticas públicas del Gobierno provincial orientadas a promover la cultura y la educación".

Reconocimiento a "El Polaco"

La Legislatura también aprobó un reconocimiento post mortem a Eduardo "El Polaco" Groh Riemersma, destacado por sus casi dos décadas de entrega al rescate y cuidado animal desde el refugio El Montecito de los Canichones.

Además, se presentó un proyecto de ley que pasó para su tratamiento a la comisión correspondiente y que busca fijar una fecha determinada para conmemorar el “Día Provincial del Proteccionista de Animales”.

Contra el suicidio

Asimismo, en el marco del compromiso institucional con la salud mental y la sensibilización comunitaria, los diputados y diputadas de la provincia lucieron un lazo amarillo en sus bancas para conmemorar el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y visibilizar la lucha constante por la preservación de la vida.

Cultura y literatura

Asimismo, se declararon de interés las publicaciones de J. González, A.T. V. Chiattone, N. Locatelli y C. Suárez, M. Ques y N. M. Alfano.

En el plano artístico, se respaldó el homenaje a C. Guastavino en el Teatro 25 de Mayo (10/07), el festival Guitarras del Mundo 2026 (26/09), la película Primitiva, el Día del Fotógrafo (21/09), el Día de la Cultura de Beltrán (16/09), el 1° Encuentro de Quichuistas en Paraje La Loma (12/09), la gira del Ballet La Donosa a Colombia (27/11 al 29/11) y el reconocimiento a Karina Romano Figueroa como conferencista internacional en México.

Educación, juventud y ciencia

El cuerpo legislativo avaló el 1° Congreso Juvenil (30/09), el Congreso de Juntas de Estudios Históricos en la UCSE (08/10 al 10/10), el XII Encuentro Uniendo Metas (13/10 y 14/10), la X Muestra del CENT Nº 1 (16/10), la conferencia Tejiendo Redes en la Escuela (19/09), el 35° Aniversario de la Escuela Nº 1230 de El Porvenir (12/09) y la Diplomatura en Bioeconomía (11/09).

Salud y acción social

A su vez, se distinguieron la jornada sobre Fibrosis Quística en la UNSE (08/09), la jornada de Pacientes Oncológicos en Fernández (18/09), el Día del Terapeuta Ocupacional (10/09), las acciones y la 2da Jornada por la Prevención del Suicidio (10/09) y las Jornadas de Derecho Penal (10/09 y 11/09).

Deportes

Fueron distinguidos el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol (15/07), el campeonato de C.A. Central Argentino, la competencia GROB GAMES 2026 (03/10 y 04/10), el Torneo Nacional de Mamis Hockey (10/09 al 13/09), el Torneo de Natación Primavera (26/09), el proyecto Santiago Selectivo (16/09) y el Anual de Fútbol en Sumampa (19/09 y 20/09).

Efemérides, ciudades y religiosidad

Se adhirió a los aniversarios de Pinto (20/09), La Banda (16/09), Villa Atamisqui (25/09), el Parque Mama Antula (18/09) y el Día del Secretario (04/09).

En el plano religioso, se respaldaron las Fiestas Patronales de Villa Ojo de Agua (24/09) y las festividades en Pozo Hondo.

Producción y desarrollo local

Por último, se solicitó intensificar el control sobre la Chicharrita en la provincia y se declaró de interés el aniversario de Tres Valores S.A. (03/09) junto a la 26° Fiesta del Agricultor en El Malacara (13/09).

Jóvenes del IES Sagrada Familia presenciaron la sesión

Alumnos de 4° Año del IES Sagrada Familia, de la ciudad Capital, tuvieron la oportunidad de presenciar esta tarde la sesión ordinaria, acercándose de manera directa al funcionamiento del Poder Legislativo.

Los estudiantes pudieron observar cómo se desarrolla el debate parlamentario, conocer el trabajo de los legisladores y comprender la importancia de las instituciones democráticas en la construcción de las políticas que impactan en la provincia.