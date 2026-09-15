La UNSE salió a la calle para defender el financiamiento universitario en una clase pública

La Universidad Nacional de Santiago del Estero llevó a la calle el debate sobre la situación del sistema universitario y el financiamiento de las universidades públicas, con una jornada que reunió a integrantes de los distintos claustros y a la comunidad en general en la explanada del Paraninfo.

Hoy 19:23

La actividad estuvo encabezada por el rector de la UNSE, Marcelino Ledesma, y la vicerrectora Fernanda Mellano; Santiago Comán, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (ADUNSE); y Pablo Cejas, secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (APUNSE).

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En ese marco, Marcelino Ledesma destacó la importancia de generar un espacio de diálogo que permita analizar la situación actual y, al mismo tiempo, pensar estrategias de futuro para la universidad.

"La idea es poner en diálogo no solo la situación por la que atraviesa el sistema universitario nacional, sino puntualmente la Universidad Nacional de Santiago del Estero, pero también pensar a futuro, pensar en estrategias de trabajo conjunto, colaborativo, comunicado, sinérgico, que nos permita salir de esta situación", señaló.

Ledesma remarcó que el análisis de la problemática presupuestaria debe contemplar la amplitud de funciones que desarrolla la universidad y destacó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones. En ese sentido, puso en valor la construcción de consorcios universitarios como una herramienta para generar propuestas colaborativas en materia de posgrados, formación, investigación e intercambio de docentes.

"Es una práctica que la venimos desarrollando ya en la Universidad Nacional de Santiago del Estero en el ámbito de la región NOA e inclusive hoy en un ámbito más abierto, como es el de las universidades que estamos trabajando el tema de la inteligencia artificial", explicó.

Por su parte, Fernanda Mellano acompañó la jornada y destacó, desde su rol institucional, la importancia de sostener una universidad pública comprometida con su comunidad, fortaleciendo los espacios de participación, diálogo y construcción colectiva frente a los desafíos que atraviesa actualmente la educación superior.

Compromiso de docentes y nodocentes

Durante la actividad también participaron los representantes de los gremios universitarios. El secretario general de ADUNSE, Santiago Comán, destacó la necesidad de preservar la unidad de la comunidad universitaria y sostuvo que “no es momento de especulación” ni de intereses sectoriales, sino de trabajar de manera conjunta.

En ese marco, ratificó el compromiso del gremio docente con la defensa de los derechos laborales, la Ley de Financiamiento Universitario y la participación democrática de los trabajadores en las decisiones sobre las próximas medidas de fuerza.

A su turno, el secretario general de APUNSE, Pablo Cejas, puso el foco en el reclamo por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y señaló que la normativa contempla no solamente los gastos de funcionamiento de las universidades, sino también aspectos vinculados con los salarios de los trabajadores y las becas estudiantiles.

Cejas ratificó además la continuidad del plan de lucha del sector no docente y anticipó la preparación para una nueva marcha federal universitaria.

Clase pública

El cierre de la jornada estuvo a cargo de la docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, María Díaz, quien propuso analizar la situación universitaria a partir de cinco preguntas vinculadas con el financiamiento, los cambios registrados entre 2023 y 2026, los principales puntos de tensión y las estrategias que pueden desarrollar las universidades nacionales.

Durante su exposición, Díaz puso en perspectiva el impacto de la situación presupuestaria sobre los salarios, el funcionamiento, la investigación, la infraestructura, las becas y los programas universitarios, y advirtió también sobre las dificultades que genera la pérdida de previsibilidad para planificar políticas de mediano y largo plazo.

La docente planteó que la discusión no debe limitarse exclusivamente a cuánto presupuesto necesita la universidad para funcionar, sino que debe incorporar una mirada estratégica sobre el modelo de universidad pública que la Argentina pretende sostener hacia el futuro.

"La discusión sobre el financiamiento universitario no puede quedar reducida a si alcanza el dinero para pagar la electricidad. Esa es la emergencia, pero no es el problema", sostuvo.

En ese sentido, propuso ampliar el debate hacia una pregunta de fondo: qué universidad pública se quiere sostener durante los próximos años y cuál es el valor que esa universidad genera para la sociedad en términos de conocimiento, formación profesional, movilidad social y desarrollo territorial.