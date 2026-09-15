El Hospital Independencia celebra sus 110 años promoviendo la donación de sangre

La iniciativa se realizará este viernes de 8:30 a 12:30 en el Salón de la Cooperadora Francisco Viano y estará abierta a toda la comunidad que quiera sumarse a esta acción solidaria.

Hoy 19:35

En el marco de las actividades por el 110º aniversario del Hospital Independencia, este viernes 18 de septiembre se realizará una colecta de sangre organizada conjuntamente con el Centro Provincial de Sangre.

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La jornada se desarrollará de 8:30 a 12:30 horas en el Salón de la Cooperadora Francisco Viano ubicada sobre avenida Belgrano y esquina Antenor Álvarez. La convocatoria está dirigida al personal de salud y estudiantes de carreras afines, y principalmente a toda la comunidad que desee sumarse a este acto solidario.

La donación voluntaria y habitual, es fundamental para garantizar la disponibilidad de sangre segura en el sistema de salud. La sangre no puede fabricarse y se necesita permanentemente para atender urgencias, accidentes, cirugías, trasplantes, tratamientos oncológicos, anemias y otras situaciones que requieren transfusiones.

Además, cada unidad donada puede separarse en distintos componentes —glóbulos rojos, plaquetas y plasma— para responder a las necesidades específicas de diferentes pacientes. Por este motivo, contar con donantes regulares permite mantener las reservas y brindar una respuesta oportuna a quienes atraviesan una situación crítica.

Podrán acercarse personas mayores de 18 años, con un peso superior a los 50 kilos y buen estado de salud. Deberán concurrir con DNI, habiendo descansado adecuadamente y desayunado de manera liviana.