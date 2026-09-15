La Cañada invita a participar de un taller destinado a fortalecer el espíritu emprendedor

La comisión municipal llevará adelante este jueves 17 de septiembre el taller “Creer para Emprender”, una propuesta orientada a fortalecer la confianza personal y brindar herramientas para quienes desean iniciar o consolidar un proyecto propio.

Hoy 19:32

La actividad se desarrollará a partir de las 18 horas en la sede de la Comisión Municipal y estará abierta a toda la comunidad, con participación libre y gratuita.

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El encuentro fue pensado como un espacio de reflexión y formación destinado a acompañar a vecinos y vecinas que buscan avanzar en iniciativas personales, comerciales o laborales, promoviendo el desarrollo de capacidades vinculadas al emprendedurismo y la toma de decisiones.

El comisionado municipal, Cristian Abiakel, destacó la importancia de generar este tipo de propuestas para acompañar a quienes buscan nuevas oportunidades de crecimiento.

"Muchas veces las personas tienen ideas, proyectos o sueños que desean concretar, pero necesitan herramientas, acompañamiento y confianza para dar el primer paso. Por eso impulsamos este espacio, pensado para fortalecer el espíritu emprendedor y ayudar a descubrir todo el potencial que existe en nuestra comunidad" expresó.

Desde la organización explicaron que durante la jornada se abordarán temas vinculados con la confianza personal, la superación de obstáculos y el desarrollo de habilidades que permitan transformar ideas en acciones concretas.

"Queremos que cada participante pueda llevarse herramientas útiles para aplicar en su vida cotidiana y en sus proyectos. Creemos que emprender también significa animarse a crecer, asumir desafíos y construir nuevas oportunidades para uno mismo y para la comunidad", agregó Abiakel.

La convocatoria está dirigida tanto a personas que ya desarrollan algún emprendimiento como a quienes se encuentran evaluando la posibilidad de iniciar una actividad productiva o comercial.

Desde la Comisión Municipal invitaron a los vecinos de La Cañada y localidades cercanas a sumarse a la propuesta, destacando que el encuentro busca generar un espacio de intercambio, motivación y aprendizaje para seguir fortaleciendo el desarrollo local.