Con Messi, la lista de la Selección Argentina para los primeros amistosos después del Mundial

Lionel Scaloni confirmó los convocados para los partidos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. aparece en la nómina y tendrá su despedida el 6 de octubre en el Monumental. También hay varios jóvenes y algunos regresos destacados.

Hoy 19:34

Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados de la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA, que tendrá tres amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Será la primera presentación de la Albiceleste después del Mundial 2026 y la gran noticia pasa por la presencia de Lionel Messi, quien tendrá su despedida el 6 de octubre en el Monumental.

El entrenador mantuvo a buena parte del plantel que disputó la última Copa del Mundo, aunque también incorporó varios jóvenes que vienen destacándose en Europa. Entre las novedades aparecen Román Vega (Zenit), Matías Soulé (Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina), Gianluca Prestianni (Benfica) y Santiago Castro (Roma).

Además, Scaloni decidió darle una nueva oportunidad a Agustín Giay (Palmeiras) y Leonardo Balerdi (Roma). Ambos habían estado cerca de integrar la lista para el último Mundial, aunque el defensor finalmente quedó afuera de la competencia por una lesión muscular.

Messi, presente para su despedida

La gran noticia de la convocatoria es la presencia de Lionel Messi. El capitán había anunciado recientemente su decisión de dar un paso al costado de la Selección, pero finalmente estará en la próxima fecha FIFA para cerrar su ciclo con la camiseta argentina.

Messi tendrá su partido despedida el 6 de octubre ante Benín, en el Monumental, en una jornada que estará especialmente preparada para homenajear al máximo referente de la Albiceleste.

La decisión había sido comunicada por Claudio “Chiqui” Tapia, quien contó que, luego de una charla con Scaloni, se resolvió invitar al capitán para que tenga la despedida que merece.

Además, Tapia confirmó que la intención es invitar a todos los campeones del mundo que compartieron con Messi el Mundial de Qatar 2022, junto a sus familias, para acompañarlo en una jornada especial.

Los amistosos de Argentina

La Selección comenzará esta serie de partidos el 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre, en el Monumental, y cerrará la fecha FIFA ante Benín el 6 de octubre, nuevamente en el estadio de River.

Por el momento, resta conocer la convocatoria de los futbolistas del fútbol local, que completará la nómina de Scaloni para los tres compromisos.