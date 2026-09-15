Colonia El Simbolar fortalece la recolección de residuos en todo el ejido municipal

La comisión municipal recordó a los vecinos la importancia de colaborar con el sistema de recolección de residuos sólidos, un servicio que se brinda de manera permanente en todo el ejido municipal con el objetivo de preservar la limpieza y el orden de la localidad.

Hoy 19:38

La comisionada municipal, Valle Pérez, destacó que la recolección se realiza durante los días hábiles, siguiendo un cronograma establecido, y que posteriormente los residuos son trasladados al basurero municipal para su disposición final.

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"Mantener limpia nuestra comunidad es una tarea que requiere del trabajo diario del municipio, pero también del compromiso y la colaboración de cada vecino", expresó la jefa comunal.

Desde la comuna señalaron que el servicio forma parte de las acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de la población y contribuir al cuidado del ambiente, por lo que insistieron en la necesidad de respetar los días y horarios de recolección.

En ese sentido, recomendaron sacar los residuos correctamente embolsados y evitar arrojarlos en espacios públicos o sectores no habilitados, conductas que pueden generar inconvenientes sanitarios y afectar la imagen de la localidad.

"Pedimos a los vecinos que nos acompañen respetando el cronograma de recolección y ayudando a cuidar los espacios que compartimos. Entre todos podemos seguir construyendo una comunidad más limpia y ordenada”, señaló Valle Pérez.

Finalmente, desde la Comisión Municipal remarcaron que el cuidado del ambiente y la limpieza urbana son responsabilidades compartidas, y que la participación de la comunidad resulta fundamental para sostener una localidad más saludable para todos sus habitantes.