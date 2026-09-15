James Rodríguez se retiró de la Selección de Colombia: “Una de las etapas más importantes de mi vida”

El mediocampista colombiano, de 35 años, confirmó su despedida del conjunto nacional después de disputar el Mundial 2026. James fue goleador de Brasil 2014, disputó 131 partidos y marcó 31 goles con la camiseta de su país.

Hoy 19:47

James Rodríguez anunció su retiro de la Selección de Colombia después de su participación en el Mundial 2026. El mediocampista, actualmente en Atlético Nacional, puso punto final a una etapa de su carrera que comenzó hace más de una década y en la que se convirtió en uno de los máximos referentes del fútbol colombiano.

“Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la Selección Colombia”, expresó el futbolista de 35 años en un video publicado en sus redes sociales.

James disputó los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, además de las Copas América de Chile 2015, Estados Unidos 2016, Brasil 2019 y Estados Unidos 2024. En esta última competencia fue una de las principales figuras del seleccionado que terminó como subcampeón.

Los números de James con Colombia

A lo largo de su trayectoria internacional, James Rodríguez disputó 131 partidos con la Selección de Colombia y marcó 31 goles. Su último tanto con la camiseta tricolor fue el 10 de septiembre de 2024, en el triunfo 2-1 ante Argentina, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

“Vestir esa camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme. Cada vez que entré a una cancha entendí que no solamente jugaba por mí, jugaba por mi familia, mis compañeros y millones de colombianos que soñaban con todos nosotros”, manifestó el mediocampista.

Su momento más destacado con Colombia llegó en el Mundial de Brasil 2014. James terminó como máximo goleador del torneo con seis tantos, una actuación que lo llevó a ser transferido desde Mónaco al Real Madrid después de aquella Copa del Mundo.

El adiós de un referente

James también recordó el significado de haber utilizado la camiseta número 10 y la cinta de capitán de Colombia durante su carrera.

“Tuve el honor de llevar la camiseta número 10 y también la cinta de capitán. Siempre intenté hacerlo con respeto, responsabilidad y entendiendo lo que significaba representar a Colombia”, señaló.

El futbolista aseguró que se marcha con tranquilidad y destacó el orgullo que sintió cada vez que representó a su país. También reconoció que comienza una nueva etapa para el seleccionado.

“Vienen nuevas generaciones, nuevos jugadores, nuevos sueños”, expresó James, antes de despedirse definitivamente de la camiseta colombiana.

“Me voy tranquilo porque lo dejé absolutamente todo. Gracias por cada recuerdo, por cada abrazo y por cada momento. Muchas gracias, Selección Colombia y gracias Colombia”, concluyó.