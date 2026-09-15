Simeone eligió a Messi para el Balón de Oro: “Sin ninguna duda”

El entrenador del Atlético de Madrid destacó el Mundial 2026 que realizó el capitán argentino y aseguró que, para él, la Pulga debería quedarse nuevamente con el prestigioso premio de France Football.

Hoy 19:12

Diego Simeone no dudó cuando le preguntaron quién debería ganar el Balón de Oro 2026. El entrenador del Atlético de Madrid eligió a Lionel Messi y justificó su postura al destacar el rendimiento que tuvo el argentino en el Mundial 2026.

“Messi, sin ninguna duda”, respondió Simeone durante la conferencia de prensa previa al partido del Atlético de Madrid ante Osasuna. El entrenador fue contundente al señalar al capitán argentino como su candidato para quedarse con el máximo reconocimiento individual del fútbol mundial.

Luego, el técnico del Colchonero profundizó su argumento: “Después del Mundial que hizo con la edad que tiene, ninguna duda: Messi”, sostuvo Simeone, quien valoró especialmente la actuación del delantero argentino durante la Copa del Mundo.

Messi y una actuación destacada en el Mundial

Lionel Messi tuvo un gran Mundial 2026, en el que marcó ocho goles y volvió a ampliar sus registros históricos con la camiseta de la Selección Argentina. Su última gran actuación llegó en las semifinales ante Inglaterra, cuando aportó dos asistencias en el triunfo argentino por 2-1.

La Selección Argentina alcanzó la final del torneo, aunque terminó como subcampeona después de perder 1-0 ante España.

Los otros candidatos al Balón de Oro

Entre los principales nombres que aparecen en la pelea por el premio también están Lamine Yamal, extremo del Barcelona y campeón del mundo con España, y Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizará el 26 de octubre en Londres, donde se conocerá al ganador.

Messi, por su parte, busca sumar otro reconocimiento a una carrera histórica. El argentino fue nominado en 17 oportunidades y ganó el premio ocho veces: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, por lo que es el futbolista que más veces obtuvo el Balón de Oro.