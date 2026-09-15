Machado destacó el crecimiento de ExpoBRA: “La genética santiagueña ya llegó a otros países”

El ministro de Producción, Néstor Machado, resaltó en diálogo con Radio Panorama la consolidación de la muestra ganadera, el crecimiento de las cabañas locales y la proyección internacional de la genética producida en Santiago del Estero.

Hoy 19:53

El ministro de Producción de Santiago del Estero, Néstor Machado, destacó el crecimiento alcanzado por ExpoBRA y aseguró que la exposición se consolidó como una de las citas relevantes del calendario ganadero argentino.

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En diálogo con Radio Panorama, el funcionario remarcó la convocatoria registrada durante la jornada y consideró que la muestra se convirtió en una importante puerta de ingreso de genética bovina hacia el norte argentino.

“ExpoBRA se ha consolidado como una de las principales exposiciones del país. Marca el ingreso de la genética al norte argentino y para las cabañas es muy importante participar de un evento que ha logrado este posicionamiento”, expresó Machado.

El ministro hizo referencia además a la actividad desarrollada durante la jornada, que incluyó la jura de animales y una importante presencia de público.

También destacó las degustaciones de distintos cortes de carne que forman parte de la propuesta. Según explicó, estas actividades permiten mostrar las características y la calidad de la carne argentina y funcionan como una herramienta de promoción tanto dentro como fuera del país.

La genética santiagueña que llegó a otros países

Uno de los puntos que Machado resaltó fue el crecimiento registrado por las cabañas de Santiago del Estero y la posibilidad de comercializar genética producida en la provincia hacia otros mercados.

“Estas exposiciones sirven para mostrar nuestros animales. Hay genética santiagueña que fue adquirida por países limítrofes y también llegó a destinos más lejanos que buscan mejorar sus rodeos”, señaló.

En ese sentido, explicó que el Gobierno provincial acompaña a los productores locales mediante el programa ProCarne, con herramientas destinadas a favorecer la incorporación y retención de genética dentro de Santiago del Estero.

Según detalló Machado, el programa contempla una subvención del 50% de la tasa de interés, con el objetivo de facilitar inversiones destinadas al mejoramiento de los rodeos bovinos provinciales.

“Pasó de ser una exposición periférica a una central”

Machado indicó que en esta edición participan 80 cabañas, con una importante presencia de establecimientos santiagueños, y remarcó la evolución que tuvo el sector durante las últimas dos décadas.

“Año tras año se fue consolidando el trabajo de las cabañas. A lo largo de estos 19 años, ExpoBRA pasó de ser una exposición periférica a convertirse en una exposición central, destacada dentro de la agenda ganadera argentina. Eso nos llena de orgullo”, sostuvo.

El crecimiento de la exposición acompaña, según planteó el ministro, la evolución que tuvo la actividad ganadera provincial y el desarrollo de establecimientos dedicados al mejoramiento genético de los rodeos.

Qué dijo sobre la caída del consumo de carne

Consultado sobre la disminución del consumo de carne vacuna en Argentina, Machado consideró que existen factores vinculados con los precios y el poder adquisitivo, aunque recordó que la actividad ganadera también está influenciada por el mercado y la demanda internacional.

En ese escenario, puso el foco en las posibilidades que presenta Santiago del Estero para continuar ampliando su producción.

Machado contó que durante una de las charlas desarrolladas en el marco de ExpoBRA, junto al Colegio de Médicos Veterinarios, un profesional destacó a Santiago del Estero como una de las provincias con mayor potencial ganadero, debido a sus condiciones y posibilidades de crecimiento.

“Creemos que combinando genética con conocimiento y asistencia profesional podemos seguir desarrollando la actividad y lograr que más personas se involucren en la ganadería”, concluyó.