La Policía de Santiago participa en el Segundo Congreso de Ciberseguridad

Integrantes de la Policía de Santiago del Estero participan de un congreso que reúne a especialistas del ámbito policial, judicial y tecnológico para abordar nuevas modalidades delictivas y herramientas de investigación digital.

Hoy 20:01

Personal del Departamento Ciberseguridad de la Policía de Santiago del Estero participa en Villa Carlos Paz, Córdoba, del Segundo Congreso de Ciberseguridad, una capacitación orientada a profundizar conocimientos sobre investigación criminal, prevención del ciberdelito y evidencia digital.

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El encuentro comenzó el lunes 14 de septiembre y se extenderá hasta el jueves 17, con la participación de especialistas y referentes de los ámbitos policial, judicial y tecnológico.

La actividad es organizada por el Ministerio de Seguridad y el Gobierno de la Provincia de Córdoba y contempla exposiciones relacionadas con ciberseguridad, investigación criminal, derecho informático y tratamiento de evidencia digital.

Evidencia digital, trata de personas e inteligencia artificial

Durante las primeras jornadas, uno de los principales ejes fue la preservación y obtención de evidencia digital, temática abordada por el fiscal de Instrucción en Cibercrimen del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, Franco Pillnik.

También se desarrolló una exposición denominada “La trata de personas en la era digital: análisis de un caso real”, a cargo de los fiscales generales federales Carlos Gonella y Maximiliano Hairabedian.

Otro de los temas centrales fue el uso de inteligencia artificial y deepfakes, con una presentación encabezada por Enrique G. Dutra, especialista en ciberseguridad, perito forense y docente universitario.

Nuevas modalidades del ciberdelito

El programa incluye además exposiciones vinculadas con la cooperación entre organismos, la protección de sectores estratégicos y los desafíos que presenta el crecimiento de los delitos cometidos mediante herramientas tecnológicas.

Entre los temas previstos se encuentra el análisis de los límites constitucionales vinculados con dispositivos móviles durante procedimientos judiciales, a cargo de Néstor Callejas Bolis, director de Investigaciones Operativas de la Policía Judicial del Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

También se aborda la inteligencia criminal aplicada al ciberdelito, con herramientas destinadas a anticipar, prevenir y desarticular maniobras delictivas en entornos digitales.

Asimismo, el especialista Federico Bertola, docente e investigador de la Universidad Tecnológica Nacional, expone sobre las técnicas que utilizan los ciberdelincuentes y los mecanismos mediante los cuales las víctimas pueden caer en distintos tipos de engaños.

Capacitación para fortalecer la investigación digital

La participación del personal santiagueño apunta a actualizar conocimientos y fortalecer las capacidades operativas frente a delitos que se desarrollan a través de medios digitales.

La capacitación se enmarca en las acciones impulsadas por el Gobierno de Santiago del Estero, a través del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Culto y la Secretaría de Seguridad, destinadas a la formación permanente del personal policial.