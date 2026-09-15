Marcelino Ledesma advirtió por la falta de recursos en las universidades y habló del presupuesto 2027

El rector de la UNSE, Marcelino Ledesma, habló sobre las dificultades que atraviesan las universidades públicas, el presupuesto para 2027 y la necesidad de contar con los recursos previstos por ley, en diálogo con Radio Panorama.

15/09/2026

El rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Marcelino Ledesma, se refirió a la situación presupuestaria que atraviesa el sistema universitario y remarcó que las instituciones necesitan recibir los recursos establecidos por la legislación vigente para poder cumplir con sus responsabilidades académicas, científicas y sociales.

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En ese sentido, Ledesma señaló que las universidades desarrollan una amplia variedad de actividades vinculadas con la formación, la investigación científica, la vinculación y la transferencia, por lo que consideró necesario garantizar los recursos que corresponden al sistema universitario.

“Lo que deseamos es que nos asignen los recursos que están definidos por ley, por los mecanismos constitucionales previstos”, sostuvo.

El rector aclaró además que las decisiones vinculadas con la gestión administrativa interna corresponden a otros ámbitos y no a las universidades públicas, y advirtió que la falta de recursos está condicionando el desarrollo de las actividades previstas por cada institución.

“No solo es el deseo de querer hacer cosas. Tenemos responsabilidad ante la comunidad sobre los roles que tenemos y en ese sentido queremos cumplir con la mayor responsabilidad y la mayor vocación que tenemos como comunidad universitaria, pero los recursos no están destinados como deberían ser y como corresponden según la ley”, expresó.

El pedido para el Presupuesto 2027

Ledesma también se refirió a una reunión que mantuvieron los rectores de las universidades públicas el pasado 4 de septiembre en la Universidad Nacional de Río Negro, donde analizaron la situación del sistema y avanzaron en la elaboración del pedido presupuestario para el próximo ejercicio.

Según explicó, el monto global solicitado para el funcionamiento del sistema universitario durante 2027 asciende a $11 billones. Esa cifra contempla diferentes áreas, entre ellas los salarios, gastos de funcionamiento, ciencia y tecnología, becas, hospitales universitarios e infraestructura, entre otras.

El rector explicó que el pedido está vinculado con las pautas contempladas en la Ley de Financiamiento Universitario y representa los recursos que el sistema considera necesarios para desarrollar sus actividades durante el próximo año.

El presupuesto de este año y las dificultades para sostener el funcionamiento

Al ser consultado sobre los recursos con los que las universidades están cerrando 2026, Ledesma explicó que la asignación inicial fue de $4,8 billones, mientras que el sistema universitario había solicitado $7,2 billones.

De acuerdo con sus números, la asignación inicial representó poco más del 65% de lo solicitado. A ese monto, señaló, deben sumarse las actualizaciones salariales previstas y otros compromisos que todavía no fueron cumplidos.

En ese sentido, mencionó una actualización salarial pautada en junio, otra prevista del 3% para octubre y las negociaciones paritarias desarrolladas durante los primeros días de septiembre, que no llegaron a un acuerdo. También hizo referencia a un incremento del 20% de los gastos de funcionamiento que, según sostuvo, fue acordado pero aún no se concretó.

“Nos alcanza para pagar sueldos, servicios básicos y las acciones que nos permitan la universidad abierta y en pie”, afirmó Ledesma al describir la situación actual.

El rector también advirtió que el impacto presupuestario excede al funcionamiento cotidiano de las universidades, debido a la estrecha relación que existe con el sistema científico nacional.

En ese sentido, sostuvo que la situación de las universidades no puede analizarse de manera aislada, ya que el desarrollo de la investigación y la ciencia también depende de la inversión estatal destinada al conjunto del sistema científico.

El acompañamiento de la comunidad

Ledesma destacó además el acompañamiento de la comunidad santiagueña a las diferentes actividades impulsadas por la universidad, tanto en los espacios de protesta y visibilización como en las propuestas académicas y culturales.

“La comunidad en general nos acompaña en cada espacio, tanto en los espacios de protesta y visibilización, pero también en los espacios académicos y culturales”, señaló.

En esa línea, afirmó que ese respaldo representa un estímulo para quienes integran la institución, aunque remarcó que el acompañamiento social no reemplaza la necesidad de contar con los recursos necesarios para sostener las funciones de la universidad pública.

Las declaraciones del rector de la UNSE, Marcelino Ledesma, fueron realizadas en diálogo con Radio Panorama, donde analizó la situación presupuestaria del sistema universitario, el pedido de recursos para 2027 y las dificultades que atraviesan actualmente las universidades públicas.