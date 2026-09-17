Jessica Chastain protagonizará "The Retrievals", la nueva serie dramática de Netflix

La actriz ganadora del Oscar se suma al proyecto basado en el podcast de The New York Times que recreará el caso de pacientes de fertilización asistida afectadas por el robo de fentanilo en una clínica de Yale.

Hoy 08:02

Jessica Chastain será la protagonista de 'The Retrievals', la nueva serie dramática de Netflix basada en hechos reales y en el podcast homónimo de The New York Times y Serial Productions, realizado por Susan Burton.

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Chastain interpretará a Kaitlyn Langford, una historiadora del arte retirada que lleva una década atravesando un ciclo de tratamientos de fertilidad fallidos. Según la descripción difundida por Netflix, el personaje descubre que también fue víctima de una desviación criminal de medicamentos en el Centro de Fertilidad de Yale, situación que la llevará a enfrentar una profunda crisis personal y a convertirse en una de las principales demandantes de una histórica demanda contra la universidad.

Jessica Chastain

La serie seguirá a una comunidad de pacientes de fertilización in vitro que se une para reclamar contra Yale después de haber sido sometidas a procedimientos sin anestesia. El caso se originó cuando una enfermera sustrajo fentanilo destinado a los tratamientos y lo reemplazó por una solución salina, provocando que las pacientes experimentaran dolor durante los procedimientos.

Chastain se suma a un elenco que ya incluye a Emilia Jones y Amy Ryan. La showrunner, guionista y productora ejecutiva Molly Smith Metzler señaló que la actriz fue una referencia para el equipo de escritura al desarrollar el personaje de Kaitlyn.

El proyecto será producido por LuckyChap y Quiet Coyote. Metzler será productora ejecutiva junto con Dani Gorin, Tom Ackerley y Margot Robbie por LuckyChap, Colin McKenna, Caitlin Roper por The New York Times y Susan Burton. Lila Neugebauer, directora del piloto y responsable de trabajos como 'Maid' y 'Sirens', también será productora ejecutiva.