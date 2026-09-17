“Es falso”: el presidente de Uruguay negó un proyecto con Malvinas y respaldó el reclamo argentino

Yamandú Orsi aseguró que su Gobierno nunca recibió una propuesta del Reino Unido para instalar un cable submarino entre Montevideo y las islas.

Hoy 07:53

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, negó que exista un proyecto acordado con su Gobierno para instalar un cable submarino entre las Islas Malvinas y Montevideo, luego de las versiones que habían generado repercusión en ambos países.

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“Nunca tuvimos ninguna propuesta, ningún planteo y ninguna consideración porque nunca hubo nada”, respondió Orsi al ser consultado sobre una eventual gestión formal del Reino Unido. El mandatario fue categórico y definió la información como “falsa”.

Según explicó, existe una empresa estadounidense trabajando en un proyecto de conectividad, aunque aclaró que las Malvinas no forman parte del enlace que se encuentra bajo análisis.

“Hay que tener mucho cuidado de dar manija acá adentro. No se embroma con esas cosas”, agregó Orsi al referirse a la sensibilidad diplomática que rodea cualquier iniciativa vinculada con el archipiélago.

Orsi ratificó la posición de Uruguay sobre Malvinas

Durante la misma rueda de prensa, el jefe de Estado uruguayo fue consultado sobre la postura de su país frente a la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.

“Uruguay tiene posición fija. Las Malvinas son argentinas. Es histórica la posición del Uruguay y nos mantenemos”, sostuvo Orsi, reafirmando el respaldo de Montevideo al reclamo argentino.

La polémica por el stand británico en la Expo Prado

La aclaración se produjo en medio de otra controversia relacionada con Malvinas, a partir de la presencia de un espacio dedicado a las islas dentro del pabellón británico de la Expo Prado 2026, en Montevideo.

La Embajada argentina había expresado su rechazo ante la Cancillería uruguaya por la utilización de la denominación británica “Falkland Islands” y por material que consideró de contenido político. El episodio volvió a poner la cuestión Malvinas en la agenda bilateral.

En ese contexto, las versiones sobre el supuesto cable submarino sumaron otro foco de tensión, aunque Orsi buscó cerrarlo al asegurar que Uruguay nunca recibió una propuesta formal para conectar Montevideo con las islas y reiteró la posición histórica de su Gobierno respecto de la soberanía argentina.