EN VIVO I Con Enzo desde el banco, el Manchester City defiende la Carabao Cup ante el Norwich

El equipo de Enzo Maresca atraviesa un gran momento y buscará avanzar ante un rival que llega desde el Championship.
Manchester City pone en juego su condición de vigente campeón de la Copa de la Liga de Inglaterra cuando reciba este jueves a Norwich, desde las 15.30, por la tercera ronda de la Carabao Cup. El conjunto dirigido por Enzo Maresca llega con cinco victorias consecutivas, mientras que su rival alterna triunfos y derrotas en el Championship.
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