Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 SEP 2026 | 27º
X
Somos Deporte

EN VIVO I Con Enzo desde el banco, el Manchester City defiende la Carabao Cup ante el Norwich

El equipo de Enzo Maresca atraviesa un gran momento y buscará avanzar ante un rival que llega desde el Championship.

Hoy 14:46

Manchester City pone en juego su condición de vigente campeón de la Copa de la Liga de Inglaterra cuando reciba este jueves a Norwich, desde las 15.30, por la tercera ronda de la Carabao Cup. El conjunto dirigido por Enzo Maresca llega con cinco victorias consecutivas, mientras que su rival alterna triunfos y derrotas en el Championship.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Manchester City FC
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Así se vivió la gran final de Gran Hermano “Generación Dorada”
  2. 2. Tuchel, DT de Inglaterra recordó la eliminación ante Argentina: “Sentí literalmente que no íbamos a sobrevivir”
  3. 3. Revelaron cómo sería el reparto de la fortuna de Tini Stoessel tras el conflicto con su familia
  4. 4. Causa Fürth Automotores: para la fiscalía hubo una asociación ilícita liderada por Gerardo Caro
  5. 5. Solange “Sol” Abraham se consagró campeona de Gran Hermano Generación Dorada
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT