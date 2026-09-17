EN VIVO I Con Enzo desde el banco, el Manchester City defiende la Carabao Cup ante el Norwich

El equipo de Enzo Maresca atraviesa un gran momento y buscará avanzar ante un rival que llega desde el Championship.

Hoy 14:46

Manchester City pone en juego su condición de vigente campeón de la Copa de la Liga de Inglaterra cuando reciba este jueves a Norwich, desde las 15.30, por la tercera ronda de la Carabao Cup. El conjunto dirigido por Enzo Maresca llega con cinco victorias consecutivas, mientras que su rival alterna triunfos y derrotas en el Championship.

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