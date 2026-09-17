Boca cambia el plan tras la Sudamericana: Arruabarrena prepara lo mejor para San Lorenzo

Después de avanzar a las semifinales de la Copa, el Vasco ya piensa en el clásico ante el Ciclón. El entrenador pretende sostener una formación muy similar a la que jugó contra San Pablo y descarta, en principio, una rotación masiva como la que realizó frente a Central Córdoba.

Hoy 14:45

Boca todavía disfruta de la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana, pero el calendario no da demasiado tiempo para festejar. Rodolfo Arruabarrena ya tiene la cabeza puesta en San Lorenzo y la idea inicial es clara: mantener la base del equipo que jugó la revancha ante San Pablo y realizar la menor cantidad de cambios posible.

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El propio entrenador lo había anticipado apenas terminó la serie en el Morumbí. “Hay que pensar en San Lorenzo. Mañana hay que empezar a pensar en la Liga”, señaló el Vasco, quien además dejó en claro que buscará poner a sus mejores futbolistas para intentar sumar los tres puntos.

La planificación comenzó incluso antes del regreso a Buenos Aires. Arruabarrena modificó la logística del plantel y decidió que el equipo pasara la noche en San Pablo, en lugar de emprender el regreso inmediatamente después del partido. El grupo se entrenó por la mañana en Brasil y recién por la tarde viajó hacia Buenos Aires, con el objetivo de evitar un traslado durante la madrugada y favorecer el descanso después del desgaste de la revancha.

La diferencia con la rotación ante Central Córdoba

A partir de este viernes, el cuerpo técnico comenzará a evaluar el estado físico de los jugadores. Arruabarrena analizará las sensaciones de cada futbolista y definirá el equipo en función de cómo responda el plantel al viaje y al esfuerzo realizado en Brasil.

En principio, si existen modificaciones serán mínimas. El escenario es diferente al de la previa del partido contra Central Córdoba, cuando el entrenador realizó nueve cambios en el equipo titular.

Aquella decisión estuvo relacionada con la seguidilla que tenía por delante Boca, con los partidos ante San Pablo, San Lorenzo y luego Racing por la Copa Argentina. Ahora, después del clásico ante el Ciclón, el Xeneize tendrá siete días completos antes de volver a jugar frente a la Academia, un margen que puede ser determinante para recuperar a los futbolistas.

Paredes, uno de los casos a seguir

Uno de los nombres que estará bajo la lupa será Leandro Paredes. El mediocampista acumula una importante cantidad de minutos y había descansado ante Central Córdoba justamente para llegar en mejores condiciones al partido contra San Pablo, donde disputó los 90 minutos.

De todos modos, Boca tiene alternativas si el desgaste físico obliga a realizar algún cambio. Milton Delgado regresó de una lesión y tuvo minutos en Brasil, mientras que Tomás Belmonte había tenido buenas actuaciones durante su ausencia.

También aparecen Carlos Palacios y Ángel Romero como opciones. El chileno aprovechó sus últimas oportunidades, mientras que el paraguayo llega después de haber sido protagonista ante Central Córdoba, con dos goles.

Ninguno tiene garantizado un lugar en el equipo. Son alternativas que Arruabarrena tiene a disposición en caso de necesitar modificar alguna pieza.

Boca tampoco quiere dejar puntos en el camino en el Torneo Clausura. El equipo necesita mantenerse cerca de los primeros puestos de la Zona A y continuar en la pelea de la tabla anual por un lugar en la próxima Copa Libertadores. Por eso, después del desgaste de la Sudamericana, el plan del Vasco es claro: si la condición física de los jugadores lo permite, irá con lo mejor ante San Lorenzo.