Argentina Sub-19 cayó ante Paraguay en su debut en los Juegos Suramericanos

El equipo dirigido por Diego Placente se había puesto en ventaja en el primer tiempo, pero el conjunto paraguayo reaccionó después del descanso y terminó quedándose con los tres puntos.

Hoy 14:35

La Selección Argentina Sub-19 no pudo comenzar con una victoria en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y perdió 2-1 ante Paraguay por la primera fecha del Grupo B. El equipo dirigido por Diego Placente se había puesto en ventaja en el primer tiempo, pero el conjunto paraguayo reaccionó después del descanso y terminó quedándose con los tres puntos.

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Argentina tuvo un buen inicio y encontró el gol a los 40 minutos. Franco Domínguez Ávila recibió la pelota, se acomodó para su pierna derecha y sacó un fuerte remate bajo que venció al arquero paraguayo. La Albiceleste se fue al descanso 1-0 arriba después de un primer tiempo parejo y con pocas situaciones claras.

En el complemento, Paraguay cambió su postura y comenzó a generar mayores dificultades. El conjunto guaraní aprovechó el juego aéreo y se hizo más peligroso con la pelota. A los 58 minutos, Junior Gamarra apareció nuevamente en ataque y consiguió el empate.

Argentina no pudo recuperar el control del partido y Paraguay aprovechó los espacios. A los 65 minutos, Pedro Sarza, extremo izquierdo de Olimpia, recibió dentro del área después de una recuperación y una salida rápida. Se acomodó y sacó un derechazo contra un palo para poner el 2-1.

Con la ventaja, Paraguay manejó mejor los tiempos y complicó a una Argentina que perdió fluidez. Placente movió el banco y mandó a Felipe Esquivel por Ian Subiabre, buscando una reacción en el tramo final.

La Albiceleste fue por el empate, pero no encontró claridad en los últimos metros. A los 91 minutos, Esquivel tuvo una de las últimas chances con un tiro libre, aunque su remate terminó impactando en la barrera. Paraguay sostuvo la ventaja y se quedó con una victoria que se explicó principalmente por su mejor segundo tiempo.

Cuándo vuelve a jugar Argentina Sub-19

La Selección Argentina tendrá rápidamente la posibilidad de recuperarse. El sábado, desde las 15, enfrentará a Uruguay por la segunda fecha del Grupo B.

Ese mismo día, Paraguay se medirá con Venezuela desde las 10. Los dos primeros de la zona avanzarán a las semifinales.

El Grupo A está integrado por Colombia, Perú, Chile y Panamá. Colombia y Perú abrirán la competencia de esa zona, mientras que Chile y Panamá protagonizarán el otro encuentro.

Cómo se define el fútbol en los Juegos Suramericanos

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales, que se disputarán el miércoles 23 de septiembre. La primera se jugará desde las 10 y la segunda comenzará a las 15.

Los partidos por las medallas se disputarán el viernes 25 de septiembre. El encuentro por el bronce comenzará a las 10, mientras que la final por la medalla de oro está programada para las 15.