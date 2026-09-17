Ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029: cómo están los argentinos

Flamengo ya tiene su lugar asegurado como campeón de la Libertadores 2025. Los otros cinco cupos sudamericanos se definirán entre los campeones de las próximas ediciones y el ranking acumulado entre 2025 y 2028.

Hoy 14:04

Todavía faltan dos temporadas para conocer a todos los clasificados, pero la carrera por llegar al Mundial de Clubes 2029 ya comenzó. Si se mantiene el formato de 32 equipos utilizado en la primera edición, Sudamérica tendrá seis representantes: cuatro campeones de la Copa Libertadores entre 2025 y 2028 y otros dos equipos que conseguirán su boleto a través del ranking Conmebol.

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Flamengo ya aseguró una de esas plazas luego de consagrarse campeón de la Libertadores 2025. Por eso, la atención está puesta en los cinco lugares restantes y, especialmente, en los dos que actualmente se definirían mediante el ranking.

El sistema de puntuación toma como referencia el rendimiento en la Copa Libertadores. Los equipos reciben tres puntos por acceder a la fase de grupos, tres unidades por cada triunfo, una por empate y tres puntos adicionales por avanzar de ronda.

Al finalizar el período 2025-2028, los dos clubes mejor ubicados en la tabla general que no hayan conseguido la clasificación como campeones obtendrán su lugar en el Mundial de Clubes.

Una regla que puede cambiar la clasificación

Hay una condición importante para determinar los clasificados: ningún país puede tener más de dos representantes, salvo que los equipos adicionales sean campeones de la Libertadores.

Por ese motivo, un nuevo título de un club brasileño entre 2026 y 2028 podría modificar la distribución de los cupos por ranking y dejar fuera a otros equipos de Brasil, independientemente de su posición en la tabla.

Con los puntos correspondientes a la fase de grupos de la Libertadores 2026 ya incorporados, Palmeiras y Liga de Quito son actualmente los dos equipos que ocuparían los lugares otorgados por ranking.

El conjunto brasileño suma 76 puntos, mientras que Liga de Quito tiene 61. Ambos se enfrentaron en la actual edición del torneo, con clasificación de Palmeiras después de imponerse en la definición por penales.

Estudiantes y Racing, los argentinos mejor ubicados

Entre los equipos argentinos, Estudiantes de La Plata aparece en la cuarta posición con 57 puntos, mientras que Racing ocupa el sexto lugar con 35.

El Pincha continúa compitiendo en la Copa Libertadores 2026 y consiguió avanzar a las semifinales después de eliminar a Corinthians, por lo que todavía tiene posibilidades de seguir sumando unidades durante el actual ciclo.

Racing, en cambio, no participa de la competencia internacional durante 2026, por lo que sus 35 puntos representan su acumulado hasta el momento.

Más abajo aparecen Independiente Rivadavia, Platense y Vélez, todos con 24 puntos. River suma 23, aunque no incorpora unidades en este ciclo por disputar la Copa Sudamericana.

También figuran Rosario Central con 20, Central Córdoba con 14, Lanús con 12, Boca con 10 y Talleres con 7.

Así está el ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029