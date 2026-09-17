Samsung quiere desestimar la demanda de US$15 millones de Dua Lipa por el uso de su imagen

La compañía presentó un pedido ante un tribunal federal de California y sostuvo que la fotografía de la cantante en las cajas de sus televisores no implicaba que ella respaldara los productos.

Hoy 14:14

Samsung solicitó a un tribunal federal de California que desestime la demanda de al menos US$15 millones presentada por Dua Lipa, quien acusa a la compañía de haber utilizado una fotografía suya sin autorización en el packaging de televisores comercializados en Estados Unidos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La presentación fue realizada el 10 de septiembre por Samsung Electronics America y su casa matriz surcoreana, en respuesta a la demanda iniciada por la cantante en mayo. El planteo sostiene que los argumentos de Lipa no alcanzan para establecer una infracción de marca, una falsa asociación comercial ni determinados reclamos vinculados con el derecho a la propia imagen.

Uno de los principales argumentos de Samsung es que Dua Lipa no puede considerar su rostro como una marca registrada. La empresa sostiene que una fotografía de una persona famosa no se convierte automáticamente en un signo que identifique un producto o indique que existe un respaldo comercial.

La imagen cuestionada corresponde a una fotografía de Lipa tomada detrás de escena en el festival Austin City Limits de 2024. En las cajas de los televisores aparece integrada dentro de una representación de la interfaz de Samsung TV Plus, como parte de la imagen utilizada para mostrar el contenido disponible en el dispositivo.

Samsung sostiene que esa presentación no permite interpretar razonablemente que la cantante sea una embajadora de la marca o que haya prestado su respaldo a los televisores. Según la compañía, la fotografía funcionaba simplemente como parte de la representación de un canal musical y no como una pieza publicitaria.

El reclamo de Dua Lipa

Lipa presentó la demanda en mayo y reclama al menos US$15 millones por el supuesto uso no autorizado de su imagen. La cantante sostiene que Samsung utilizó una fotografía que le pertenece en una cantidad significativa de cajas de televisores vendidos en Estados Unidos y que esa utilización podía generar la impresión de que existía una relación comercial o un respaldo de su parte.

La compañía también cuestionó los reclamos de la cantante vinculados con el derecho de publicidad, argumentando que Lipa reside en el Reino Unido y que la legislación inglesa no reconoce un derecho general de publicidad equivalente al que invoca su demanda bajo la legislación de California. Además, Samsung sostiene que la demanda no distingue adecuadamente las responsabilidades de su filial estadounidense y de la compañía surcoreana.

El pedido de Samsung todavía no fue resuelto. La jueza Christina A. Snyder tiene prevista para el 14 de diciembre de 2026 una audiencia para escuchar los argumentos sobre la solicitud de desestimación.