La racha de diez años a la que River podría poner fin contra Huracán

El Millonario llega con tres victorias consecutivas, ante Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, y Leonardo Ponzio analiza mantener el mismo once por cuarto partido seguido.

Hoy 14:22

River recibirá a Huracán este sábado en el Monumental con el objetivo de extender su buen momento en el Torneo Clausura. El Millonario llega con tres victorias consecutivas, ante Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, y Leonardo Ponzio analiza mantener el mismo once por cuarto partido seguido.

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La posible formación ya comienza a salir de memoria: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Si Ponzio finalmente confirma a estos jugadores, River cortará una racha de más de diez años sin repetir el mismo equipo durante cuatro partidos consecutivos. El último antecedente se remonta a agosto y septiembre de 2016, durante el primer ciclo de Marcelo Gallardo.

En aquel momento, Gallardo utilizó la misma formación para disputar los dos partidos de la Recopa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, además de los encuentros frente a Banfield y Talleres por el torneo local. Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Arturo Mina, Milton Casco; Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Andrés D'Alessandro, Gonzalo Martínez; Lucas Alario y Sebastián Driussi fueron los protagonistas de aquella seguidilla.

El resultado de esa serie fue positivo para River: empató 0-0 en Colombia y ganó 2-1 la revancha en el Monumental para quedarse con la Recopa Sudamericana. Luego, goleó 4-1 a Banfield y superó 1-0 a Talleres. De aquella formación, Driussi es el único jugador que vuelve a aparecer en la posible repetición de un once cuatro veces consecutivas.

El registro tiene, además, un antecedente previo en el siglo XXI. En 2011, Matías Almeyda también mantuvo la misma formación durante cuatro partidos consecutivos en el comienzo de la Primera Nacional.

Con siete fechas todavía por delante en el Torneo Clausura, River busca dejar atrás el mal comienzo del semestre, consolidarse en la pelea por los playoffs y continuar sumando en la tabla anual, donde mantiene el objetivo de clasificarse a la Copa Libertadores 2027.

La posible formación de River vs. Huracán

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.